DP heyeti YDP heyeti ile biraraya geldi

Demokrat Parti (DP) ile Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Mecliste işbirliği için ilk adımı attı.

Demokrat Parti Milletvekilleri Serdar Denktaş, Genel Sekreter Afet Özcafer ve milletvekili Fikri Ataoğlu, Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı ve Milletvekili Bertan Zaroğlu ile biraraya geldi.

Yeniden Doğuş Partisi Genel Merkezi’ndeki görüşme öncesinde basına açıklama yapan Serdar Denktaş ziyaretlerinin, Mecliste birlikte bir hareket başlatma amacı taşıdığını söyledi.

Muhalefet partilerinin birlikte hareket etmesi gerektiğine inandıklarını dile getiren Denktaş, bu çerçevede Cumhuriyetçi Türk Partisi ve Toplumcu Demokrasi Partisi’nden de görüşme talep ettiklerini kaydetti.

DP ile YDP’nin aynı ağacın dalları olduğunu belirten Denktaş, önümüzdeki günlerde başka ağaç dalları ile de işbirliği yapmayı deneyeceklerini ifade etti.

Yeniden Doğuş Partisi ile dış politikada farklılıklarının bulunmadığını belirten Denktaş, amaçlarının iç politikadaki mevcut farklılıkları da ortadan kaldırmak olduğunu söyledi.

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı da, Demokrat Parti’nin “muhalefet birlikte hareket etmelidir” çağrısına sadece kendilerinin yanıt verdiğini belirterek, özellikle milli konularda tek ses olunması gerektiğini vurguladı.

Mecliste YDP’nin 2, DP’nin ise 3 milletvekili ile temsil edildiğini ve fazla ses getiremediğini dile getiren Arıklı, ancak birlikte hareket edilirse başarılı olunabileceğini kaydetti.

Arıklı, özellikle Anayasa değişikliği önerisi için 10 imzaya ihtiyaç duyulduğunu, DP-YDP birlikteliğinde 5’e ulaşılacağını söyledi.

(BRT)