Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Dünyada bir ilk: 1 TB kapasiteli SDXC hafıza kartı
Dünyada bir ilk
Çin uzaya uydu fırlattı
Çin uzaya uydu fırlattı
Instagram'da çoklu hesap özelliğine müthiş yenilik
Instagram'da müthiş yenilik
Teknolojinin Tehdit Ettiği 7 Meslek
Teknolojinin Tehdit Ettiği 7 Meslek
Vücut sıcaklığı ile şarj olabilen saat
Vücut sıcaklığıyla şarj olan saat
banner40

DP, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın 7. Ölüm Yıl Dönümü Nedeniyle Mesaj Yayımladı

12 Ocak 2019 Cumartesi 16:15
DP, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın 7. Ölüm Yıl Dönümü Nedeniyle Mesaj Yayımladı

 Demokrat Parti (DP), Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın emanetini gelecek nesillere devredebilmek için, devletten, özgürlükten, bağımsızlıktan ve egemenlikten taviz vermeden, daha refah, daha yaşanabilir, daha özgür, daha insan haklarına saygılı, daha demokratik ve daha adil yapmak uğraşı içerisinde mücadele ederek mirasına sahip çıktığını kaydetti. 

DP Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın 7. ölüm yıl dönümü nedeniyle  yayımladığı mesajda, şu ifadelere yer verildi:

“Uzun mücadeleler sonrasında dava arkadaşlarınızla bizlere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni emanet ettiniz.

banner41
Özgürlük tutkusuyla mücadele eden halkların, ulaşmayı hedefledikleri devlet kurma başarısına dava arkadaşlarınızla beraber sizin liderliğinizde erişen Kıbrıs Türk halkı, esaret altında yaşayan diğer halklara örnek bir halk olarak tarihteki yerini almıştır.

Devlet kurmak, egemenliğine kavuşmak varoluş mücadelesinin son noktası değil ama halkların tarihteki hak ettikleri yerlerini alabilmeleri için varılması gereken en önemli aşamadır. Sizin liderliğinizde Kıbrıs Türk halkı bunu başarmıştır.

Bizler, sizin bu emanetinizi gelecek nesillere devredebilmek için, devletimizi, özgürlüğümüzden, bağımsızlığımızdan ve egemenliğimizden taviz vermeden daha refah, daha yaşanabilir, daha özgür, daha insan haklarına saygılı, daha demokratik ve daha adil yapmak uğraşı içerisinde mücadele ederek mirasınıza sahip çıkıyoruz.

Bilmenizi isteriz ki, ‘söylüyoruz onlara KKTC bağımsız bir Cumhuriyettir’  ve ilelebet de bağımsız kalacaktır.

Sayın Kurucu Cumhurbaşkanımız, yattığınız yer nur, ruhunuz şad olsun.  Sizi saygı sevgi ve özlemle bir kez daha anıyoruz.”

banner22
Anahtar Kelimeler:
Demokrat PartiKurucu Cumhurbaşkanı DenktaşÖlüm Yıl DönümüMesajHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Elektrik kablolarını sökerken yakalandılar
Elektrik kablolarını sökerken yakalandılar
Tatar: “Rauf Denktaş’ın bizden beklediği, KKTC’yi yaşatmak ve yüceltmektir”
Tatar: “Rauf Denktaş’ın bizden beklediği, KKTC’yi yaşatmak ve yüceltmektir”
Lefkoşa Sanayi Camisi İbadete Açıldı
Lefkoşa Sanayi Camisi İbadete Açıldı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim