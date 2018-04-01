DP Lefkoşa İlçe Kadın Örgütü Balıkesir’de çay partisi yaptı

Demokrat Parti (DP) Lefkoşa İlçe Kadın Örgütü, geçen Cumartesi günü Mesarya bölgesindeki kadın üyelerle dayanışma amacıyla, Balıkesir’de çay partisi düzenledi.

DP Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, DP Lefkoşa İlçe Kadın Örgütü’nün “Dayanışma Programı” çerçevesinde düzenlenen çay partisine, DP Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, eşi Müge Denktaş ve Genel Sekreter Afet Özcafer de katıldı.

Genel Başkan Serdar Denktaş, bazı üyelerle tavla oynadı. Partililer ve vatandaşlar, Müge ve Serdar Denktaş ile fotoğraf çektirdi.

