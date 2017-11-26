DP'li 3 meclis üyesi istifa etti!

Gündem Kıbrıs - Özel

7 Ocak 2018 tarihinde yapılacak erken genel seçim öncesinde Demokrat Parti’den istifalar gelmeye devam ediyor. Akdoğan ve Vadili Belediye Meclisi’nden 3 kişi bugün istifalarını kamuoyuna duyurdu.

Akdoğan Belediyesi Meclis Üyeleri Ülgener ve Çapkın ile Vadili Belediyesi Meclis Üyesi Özer yayınladıkları yazılı açıklamada Demokrat Parti’nin kendi öz tabanına sahip çıkmadığını ve hükümette kalabilmek için her şeyi yapabileceğini öne sürererek istifa etti.

İstifa eden meclis üyeleri bundan sonra yoluna bağımsız devam edeceğini de açıkladı.

Partinin kendi öz tabanına sahip çıkamadığını savunan üyelerin istifa mektubu şöyle:

“Kamuoyunun bilgisine,

Üyesi olduğumuz DP(Demokrat Parti)’den Çapkın, Ülgener ve Özer ailesi olarak istifa ediyoruz.

Belediye Meclis üyeliğine bağımsız olarak devam etme kararı aldık.

Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar parti içinde ve uygulamalarında sergilenen tutum ve davranışlar sonucunda bu radikal kararı almak zorunda kaldık.

Hükümette var olan Demokrat Parti kendi öz tabanına sahip çıkmadığı gibi diğer parti üyelerine mevki ve menfaat dağıtmada hiçbir sakınca görmemiştir.

Hükümette kalmak uğruna elastik bir yapıya bürünen, partinin imajını ve saygınlığını zedeleyen yöneticilerin misyonunu tamamlamış olduğunu düşündüğümüzden istifa etmiş bulunmaktayız.

Saygılarımızla…

Musa Çapkın, Orsan Ülgener ,Veli Özer”

İşte belediye Meclis üyelerinin istifa dilekçeleri;