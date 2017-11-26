Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
104522
ALTIN
163.342
DOLAR
3.9262
STERLİN
5.2224
EURO
4.6718
Survivor 2018'in en büyük bombası patladı!
Survivor 2018'in en büyük bombası...
Bateri çalan papağan hayrete düşürüyor
Bateri çalan papağan hayrete düşürüyor
Sivilce izleri nasıl geçer?
Sivilce izleri olanlar dikkat!
Aç karnına kahve içmek zararlı mı?
Aç karnına kahve içmek zararlı...
Bu sebzeyi mutfağınızdan eksik etmeyin!
Kıvırcık marul her derde deva!

DP'li 3 meclis üyesi istifa etti!

Akdoğan ve Vadili Belediye Meclisi’nden DP'li meclis üyesi 3 kişi bugün istifalarını kamuoyuna duyurdu.

26 Kasım 2017 Pazar 14:06
DP'li 3 meclis üyesi istifa etti!
banner10

Gündem Kıbrıs - Özel

7 Ocak 2018 tarihinde yapılacak erken genel seçim öncesinde Demokrat Parti’den istifalar gelmeye devam ediyor. Akdoğan ve Vadili Belediye Meclisi’nden 3 kişi bugün istifalarını kamuoyuna duyurdu.

Akdoğan Belediyesi Meclis Üyeleri Ülgener ve Çapkın ile Vadili Belediyesi Meclis Üyesi Özer yayınladıkları yazılı açıklamada Demokrat Parti’nin kendi öz tabanına sahip çıkmadığını ve hükümette kalabilmek için her şeyi yapabileceğini öne sürererek istifa etti.

İstifa eden meclis üyeleri bundan sonra yoluna bağımsız devam edeceğini de açıkladı.

Partinin kendi öz tabanına sahip çıkamadığını savunan üyelerin istifa mektubu şöyle:

“Kamuoyunun bilgisine,

Üyesi olduğumuz DP(Demokrat Parti)’den Çapkın, Ülgener ve Özer ailesi olarak istifa ediyoruz.

Belediye Meclis üyeliğine bağımsız olarak devam etme kararı aldık.

Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar parti içinde ve uygulamalarında sergilenen tutum ve davranışlar sonucunda bu radikal kararı almak zorunda kaldık.

Hükümette var olan Demokrat Parti kendi öz tabanına sahip çıkmadığı gibi diğer parti üyelerine mevki ve menfaat dağıtmada hiçbir sakınca görmemiştir.

Hükümette kalmak uğruna elastik bir yapıya bürünen, partinin imajını ve saygınlığını zedeleyen yöneticilerin misyonunu tamamlamış olduğunu düşündüğümüzden istifa etmiş bulunmaktayız.

Saygılarımızla…

Musa Çapkın, Orsan Ülgener ,Veli Özer”

İşte belediye Meclis üyelerinin istifa dilekçeleri;

banner22
Son Güncelleme: 26.11.2017 14:19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Bulli Project”'in geliri Mülteci Hakları Derneği'ne bağışlandı
“Bulli Project”'in geliri Mülteci Hakları Derneği'ne bağışlandı
Ali Çetin Amcaoğlu’na 9 yıl hapis!
Ali Çetin Amcaoğlu’na 9 yıl hapis!
Bıçaklı: "Polis Yasası'nı bir an önce geçirin"
Bıçaklı: "Polis Yasası'nı bir an önce geçirin"

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim