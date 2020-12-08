DP'li Tözün Tunalı: "HP bu gidişle kapanabilir bile, yaşananların sebebi Özersay'dır"

Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı Tözün Tunalı, KTV’de Erçin Şahmaran’ın sunduğu ‘Objektif’ adlı programa katılarak, siyasette yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Halkın Partisi’ne ve Kudret Özersay’a eleştiride bulunan Tunalı, “HP’nin bugün geldiği noktanın sebebi Özersay’dır. Hangi taşı kaldırsak altından Özersay çıktı. 3 vekilin istifası var şimdi... Tecrübesizler” dedi.

“Halkın, HP’den büyük umudu vardı” diyen Tunalı, “Yüzde 19 oy almıştınız... Yaşananları ÖRP ile özdeşleştiriyorum. Yazık ettiler... HP’ye oy veren kesime baktığınızda sosyal demokrat birçok insan vardı. Onlar ne yaptı?” şeklinde konuştu.

HP’nin halkı kucaklamak yerine bireysel hareket ettiğini dile getiren Tunalı, “İlla ‘cumhurbaşkanı olmak istiyorum’ diye hareket ederseniz, işte böyle olur... Partinin kapanmasına bile neden olursunuz. Öyle bir tehlike de var” diye konuştu.

Tunalı, HP’den istifa eden Mesut Genç’in “UBP’ye geçmeleri için para alındı” iddiaları üzerine çocuğunun üzerine yemin etmesine üzüldüğünü de dile getirerek, “Keşke böyle bir yemin etmeseydi” dedi.

DP’nin her durumda elini taşın altına koymaya hazır olduğunu ifade ettiğini anımsatan Tunalı, koltukta gözlerinin olmadığını belirterek, “Halkı düşünerek hareket ettik. Kapıda, ekonomik kriz var, bütçe meselesi var. Asgari ücret ne olacak? Bu nedenle hükümetin kurulması elzemdi” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Postası - BURCU ECE YILMAZ