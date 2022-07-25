Künye
Kıbrıs 35
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Hem kaçak hem de hırsız çıktı!
Hem kaçak hem de hırsız...
Ev partisinde kadına zorla tecavüz!
Ev partisinde kadına zorla tecavüz!
İçti, içti araca saldırdı!
İçti içti, araca saldırdı!
Darpçılar, teminatla serbest!
Darpçılar, teminatla serbest!
Daha 18 yaşındalar...
Daha 18 yaşındalar...
Flaş Haber
Trafiğe bir can daha!
Kapat

DP'li vekillerin ihale rahatsızlığı!

KIB-TEK'e ihalesiz yakıt alımı, gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. 

25 Temmuz 2022 Pazartesi 10:47
557 Okunma
DP'li vekillerin ihale rahatsızlığı!
banner48

Demokrat Parti Milletvekili Hasan Tosunoğlu, Cumartesi gün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada KIB-TEK'teki ihalesiz yakıt alımına son verilmesi gerektiğini vurguladı. 

"Bu halkın her kuruşunu gözetmemiz gereken bir dönemde tonu 93 dolara alınabilecek yakıtı, 149 dolara almak kabul edilebilir değildir" diyen Tosunoğlu, şunları kaydetti:

"Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu yönetim kurulunun bu yanlışa son vereceğine inanıyorum. Özellikle Demokrat Partili üyelerden beklentim budur. Aslolan toplumsal yarardır. Temel ilkemiz her adımda kamusal faydayı gözetmek olmalıdır. Kamuoyu vicdanını yaralamadan; siyasal etikten ve yasal çerçeveden sapmadan hareket etmek ortak sorumluluğumuzdur."

Akpınar: Süratle yanlıştan dönülmeli

DP'li vekil Tosunoğlu'na yanıt yine DP'li vekil Serhat Akpınar'dan geldi. İki vekilin sosyal medyadan yaptıkları yazışmalar, bu konudan duydukları rahatsızlığı açık bir şekilde gözler önüne serdi.

Akpınar, Tosunoğlu'nun paylaşımının altına yaptığı yorumda, şunları kaydetti:

"Bilgi kirliliği olarak bizlere yansımış olmasını temenni ediyorum Hasan Bey Kardeşim , Gerçek bu olmamalı . Gerçekliğin yansıttığınız şekilde oluşmuş olması ise oldukça sıkıntılı bir durum .  Öyle ise süratle yanlıştan dönülmeli ! İhale konusunda ise Uluslararası davet süreci başlatılmalıdır . Kesintisiz enerji ihtiyacımız olduğuna göre, ilgili yakıt ihtiyacının temini için ulusal faydanın her aşamada korunmasına yönelik ileri tedbirler alınmalı ve yakıt alımı bir sisteme bağlanmalıdır . Yardım talep edilmesi halinde elimizi taşın altına koyarız ."

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Maviş: “Kimsenin ekmeğine ve emeğine göz koyamazsınız”
Maviş: “Kimsenin ekmeğine ve emeğine göz koyamazsınız”
Töre: "Kıbrıslı diye bir millet yoktur"
Töre: "Kıbrıslı diye bir millet yoktur"
Özkıraç'tan sert açıklama!
Özkıraç'tan sert açıklama!










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim