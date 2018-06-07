DP'liler Taşkınköy'ü ziyaret etti

Demokrat Parti’ler 24 Haziran seçimlerine yönelik çalışmaları çerçevesinde Lefkoşa’nın Taşkınköy bölgesini ziyaret edip vatandaşlarla buluştu.



Partiden yapılan açıklamaya göre, ziyarete geçirdiği talihsiz kaza nedeniyle istirahat eden Lefkoşa Belediye Başkanı Gencay Eroğlu katılamadı.



Lefkoşa İlçe Başkanı Rauf Denktaş başkanlığındaki heyette, belediye meclisi adaylarının yanı sıra parti temsilcileri de yer alırken, vatandaşlarla Taşkınköy’ün sorunları ele alındı.



“TAŞKINKÖY, ÇÖP, KOKU VE SİNEK PROBLEMLERİ İLE BOĞUŞUYOR”



DP açıklamasında, “ziyarette, Taşkınköylülerin en büyük sorunlarının çöp, koku ve sinek olduğu öğrenilirken, vatandaşlar belediyenin bölgeyi resmen kendi kaderine terk ettiği vurguladı” denildi.



RAUF DENKTAŞ: “DP SORUN ÇIKARAN DEĞİL, SORUN ÇÖZEN BİR PARTİ”



Ziyarette konuşan DP İlçe Başkanı Rauf Denktaş, DP’nin sorun yaratan bir parti değil, sorun çözen bir parti olduğunun hem geçen hükümetler hem de şimdiki hükümet döneminde çok belli olduğunu söyleyerek, 24 Haziran’dan sonra aynı sorun çözen anlayışın LTB’nin de başına geçeceğini söyledi.



Belediye meclisi adayları da, aktarılan sorunları tek tek not alarak, çeşitli projeleri ve çözüm önerilerini paylaştı.