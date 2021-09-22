DP Merkez Gençlik Örgütü Başkanı Erden Pekri istifa ettiğini açıkladı

Demokrat Parti (DP) Merkez Gençlik Örgütü Başkanı Erden Pekri, Demokrat Parti Merkez Gençlik Örgütü Başkanlığı görevinden ve Demokrat Parti üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

Pekri yaptığı yazılı açıklamada, yaklaşık iki senedir Demokrat Parti Merkez Gençlik Örgütü Başkanlığı görevini inançla yürütmekte olduğunu belirterek, “Tutarsız yapı ve sistem dahil, son zamanlarda yapılan gerek siyasi gerek etik yanlışların, kişiliğime ve Kıbrıslı Türklerin hak ettiği değere ters düşmesi artık bardağı taşırmıştır” ifadesini kullandı.

Pekri, bundan sonra memleketin daha ileriye taşınabilmesi için adımlar atarak mücadeleye devam edeceğini de kaydetti.