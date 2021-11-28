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DP Merkez Kadın Örgütü ‘Kadına Şiddete Karşı’ Broşür Dağıttı

Demokrat Parti (DP) ) Merkez Kadın Örgütü 25 Kasım 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' münasebetiyle tüm ilçeler broşür dağıttı.

28 Kasım 2021 Pazar 13:28
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DP Merkez Kadın Örgütü ‘Kadına Şiddete Karşı’ Broşür Dağıttı
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Demokrat Parti (DP) ) Merkez Kadın Örgütü  25 Kasım 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' münasebetiyle tüm ilçeler  broşür dağıttı.

DP’den yapılan açıklamaya göre, ‘Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ nedeniyle kadın haklarının korunması, toplumsal farkındalığın arttırılması, halka tanıtılması ve halkı bilinçlendirmek amacıyla Demokrat Parti Merkez Kadın Örgütü, her ilçede pazar ve iş yerlerini gezerek broşür dağıtımı yaptı. 

Şiddet ile mücadele konusunda Demokrat Parti’nin düşüncelerinin başlıklar halinde anlatıldığı broşür dağıtımının, olumlu tepkilerle karşılandığı, halktan büyük destek ve ilgi gördüğü belirtildi.

Dağıtım sırasında esnaf ve halkla sohbet eden DP Merkez Kadın Örgütü yetkilileri, talep ve sorunları da birebir dinleme fırsatı buldu.

Anahtar Kelimeler:
Demokrat Parti
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