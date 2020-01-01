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DP Milletvekili Serdar Denktaş’tan yeni yıl mesajı…

01 Ocak 2020 Çarşamba 15:30
DP Milletvekili Serdar Denktaş’tan yeni yıl mesajı…

Demokrat Parti (DP) Milletvekili Serdar Denktaş yayımladığı mesajla yurttaşların yeni yılını kutladı.

DP’den verilen bilgiye göre, Denktaş mesajında, “2019'a veda ederken, içinde bulunduğumuz bu kritik dönemde haklı mücadelemizin, egemenliğimizin korunması yolunda vatan toprağımızda Kıbrıs Türk halkının birlik ve beraberliği ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin refahı ve huzuru için istikrarla bilinçli, özgür, çağdaş, güçlü bir geleceğe emin adımlarla yürüyeceğimizi umduğumuz yeni yılın ülkemize ve tüm dünyaya huzur getirmesini dilerim.” ifadelerine yer verdi.

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