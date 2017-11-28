Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
102660
ALTIN
164.590
DOLAR
3.9531
STERLİN
5.2940
EURO
4.6948
Beslediği 7 metrelik yılan boğarak öldürdü!
Beslediği 7 metrelik yılan boğarak...
Kraker yer gibi çivi yiyen adam!
Kraker yer gibi çivi yiyen...
Bir çek ile tüm hayatı değişti!
Bir çek ile tüm hayatı...
Uzmanlar uyarıyor: Alışveriş merkezlerinde uzun süre kalmayın!
Alışveriş merkezlerinde uzun süre kalmayın!
Evinizdeki kötü enerjilerinden kurtulun
Evinizdeki kötü enerjilerinden kurtulun

DP milltvekili adayı Tuncay Seymen trafik kazası geçirdi

Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda trafik kazası meydana geldi. Kaza sonucu şans eseri kimse yaralanmadı.

28 Kasım 2017 Salı 18:32
DP milltvekili adayı Tuncay Seymen trafik kazası geçirdi
banner10

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre kaza bugün saat 16:20 sıralarında, Lefkoşa -Gazimağusa Anayolu üzerinde, 48 yaşındaki Tuncay Seymen, yönetimindeki MA 955 plakalı salon araç ile Gazimağusa istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada, yağmur nedeniyle yolun da kaygan olması nedeniyle yapımı devam eden 15 Kasım Üniversitesi inşaatı yakınlarında yolun solundan çıkarak takla atması sonucu meydana geldi.

Araç sürücüsü 48 yaşındaki Tuncay Seymen’in DP milletvekili adayı olduğu açıklandı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Soruşturma devam ediyor.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güzelyurt Belediyesi oluşturdu iddiası
Güzelyurt Belediyesi oluşturdu iddiası
İş arkadaşının kullandığı minibüsün çarpmasıyla hayatını kaybetti
İş arkadaşının kullandığı minibüsün çarpmasıyla hayatını kaybetti
Hükümetin son bombası: Altın Kumsal'ı da peşkeş çekiyorlar!
Hükümetin son bombası: Altın Kumsal'ı da peşkeş çekiyorlar!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim