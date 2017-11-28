DP milltvekili adayı Tuncay Seymen trafik kazası geçirdi

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre kaza bugün saat 16:20 sıralarında, Lefkoşa -Gazimağusa Anayolu üzerinde, 48 yaşındaki Tuncay Seymen, yönetimindeki MA 955 plakalı salon araç ile Gazimağusa istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada, yağmur nedeniyle yolun da kaygan olması nedeniyle yapımı devam eden 15 Kasım Üniversitesi inşaatı yakınlarında yolun solundan çıkarak takla atması sonucu meydana geldi.

Araç sürücüsü 48 yaşındaki Tuncay Seymen’in DP milletvekili adayı olduğu açıklandı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Soruşturma devam ediyor.