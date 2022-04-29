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DP MYK'dan güven oylamasına katılmama kararı!

DP MYK güven oylamasına katılmama kararı aldı.

29 Nisan 2022 Cuma 23:03
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DP MYK'dan güven oylamasına katılmama kararı!

Demokrat Parti (DP) Merkez Yönetim Kurulu 100 günlük eylem planının imzalanmaması üzerine hükümete güven oyu vermem kararı aldı.

İşte DP'nin Basın açıklaması:
Demokrat Parti MYK’sı bu akşam toplandı. Parti MYK’sının gerçekleştirdiği toplantıda ülkenin ekonomik anlamda çok zor bir süreçten geçtiğini ve bu süreçte hükümette yapılması planlanan yasa ve tedbirlerin en kısa sürede icraata geçmesi konusu ele alındı.
Geçtiğimiz hafta Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi ile birlikte hazırlalan ‘100 günlük icraat metni’ güven oyundan önce imzalanmak üzere Başbakan Faiz Sucuoğlu’na iletilmişti.

Yapılan görüşmeler sonucunda ilk 100 gün içerisinde yapılması planlanan yasa ve tedbirleri içeren icraat metninin güven oyundan önce imzalanamayacak olması nedeni ile Faiz Sucuoğlu hükümetinin sürdürülebilir bir yapıda da olmayacağı düşünülmektedir.
Demokrat Parti MYK’sı oluşan bu durum üzerine 3. Faiz Sucuoğlu hükümetine güven oyu vermeme konusunda bir karar üretmiştir.

Demokrat Parti, bundan sonraki süreçte de ülkemizin problemlerinin çözümü ve halkımızın refahı için özveriyle çalışmaya devam edecektir.

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