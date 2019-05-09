DP MYK Toplandı

Demokrat Parti (DP) Merkez Yönetim Kurulu DP Genel Başkanı Serdar Denktaş’ın Maliye Bakanlığı’ndan istifasının ardından değerlendirmeler yapmak üzere toplandı.

DP Genel Merkezi’nde gerçekleşen toplantıya Serdar Denktaş ve parti yetkilileri katıldı.

Toplantının ardından Serdar Denktaş’ın basına açıklama yapması bekleniyor.