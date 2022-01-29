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DP MYK ve PM Bugün Toplanıyor

Erken Genel Seçim değerlendirilecek...

29 Ocak 2022 Cumartesi 12:52
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DP MYK ve PM Bugün Toplanıyor
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Demokrat Parti (DP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM), 23 Ocak Erken Genel Seçimleri’ni değerlendirmek, olası hükümet modelleri üzerinde görüşmek, parti örgütlenme yapısı ile yerel seçimlerin görüşülmesi gündemiyle bugün toplanıyor.
DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun da katılımıyla saat 12.00’de toplanan DP MYK’nın ardından, saat 13.00’de DP PM toplantı yapacak.

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