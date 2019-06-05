DP'nin bayramlaşma töreni gerçekleşti

Dün sabah saat 10.00’da DP Lefkoşa İlçe Binası’nda gerçekleşen geleneksel bayramlaşmada, DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, Genel Sekreter Afet Özcafer ve Lefkoşa İlçe Başkanı Salih Çeliker, partililer ve vatandaşlarla bayramlaştı.

DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, bayramlaşma sırasında yaptığı konuşmada, tüm Müslüman aleminin Ramazan Bayramı’nı kutladı.

Konuşmasında günün önemine değinen Denktaş “Bayramın başlangıcı ile birlikte tüm halka mutlu, huzurlu, sağlıklı yeni bir dönemin başlamasını temenni ediyorum. Küslerin bir araya geldiği, dargınlıkların unutulduğu bir gün. Ülkemizde gerçekten ihtiyaç duyduğumuz bir olgu bu. Bu nedenle ümit ederim ki, dargınlıklarımız bugün itibari ile ortadan kalksın, geleceğe daha güvenle umutla bakmaya başladığımız bir yıl olsun” diye konuştu.