Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Milyonlarca canlı hücreden oluşan kalp yaması, İngiltere'de insanlar üzerinde denenecek
Milyonlarca canlı hücreden oluşan kalp...
PUBG oynayan 16 yaşındaki çocuk canından oldu
PUBG oynayan çocuk canından oldu
Pokemon Go oyuncularına kötü haber!
Pokemon Go oyuncularına kötü haber!
Hamilelik hiperglisemisi çocukta obezite nedeni
Hamilelik hiperglisemisi çocukta obezite nedeni
Mona Lisa Yapay Zekayla "Konuşturuldu"
Mona Lisa "Konuşturuldu"

DP'nin bayramlaşma töreni gerçekleşti

Demokrat Parti’de (DP), Ramazan Bayramı dolayısıyla geleneksel bayramlaşma yapıldı.

05 Haziran 2019 Çarşamba 10:34
DP'nin bayramlaşma töreni gerçekleşti
banner44

Dün sabah saat 10.00’da DP Lefkoşa İlçe Binası’nda gerçekleşen geleneksel bayramlaşmada, DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, Genel Sekreter Afet Özcafer ve Lefkoşa İlçe Başkanı Salih Çeliker, partililer ve vatandaşlarla bayramlaştı.

banner41
DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, bayramlaşma sırasında yaptığı konuşmada, tüm Müslüman aleminin Ramazan Bayramı’nı kutladı.

Konuşmasında günün önemine değinen Denktaş “Bayramın başlangıcı ile birlikte tüm halka mutlu, huzurlu, sağlıklı yeni bir dönemin başlamasını temenni ediyorum. Küslerin bir araya geldiği, dargınlıkların unutulduğu bir gün. Ülkemizde gerçekten ihtiyaç duyduğumuz bir olgu bu. Bu nedenle ümit ederim ki, dargınlıklarımız bugün itibari ile ortadan kalksın, geleceğe daha güvenle umutla bakmaya başladığımız bir yıl olsun” diye konuştu.

banner22
Anahtar Kelimeler:
DPBayramlaşmaTÖRENHaberKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ağaçtan düşen çocuk yoğun bakımda!
Ağaçtan düşen çocuk yoğun bakımda!
Lefkoşa'da arasta bölgesinde kavga!
Lefkoşa'da arasta bölgesinde kavga!
Dikmen’de yangın
Dikmen’de yangın

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim