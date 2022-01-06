“DP, seçim sonrasında daha güçlü bir şekilde hükümetteki yerini alacak”

“DP, SEÇİM SONRASINDA DAHA GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE HÜKÜMETTEKİ YERİNİ ALACAK”

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, beraberindeki DP heyeti ile birlikte Lefke Avrupa Üniversitesi’ni (LAÜ) ziyaret etti.

LAÜ Rektörü Prof Dr. Mehmet Ali Yükselen ve üniversite yetkilileri ile bir araya gelen Ataoğlu, özelde LAÜ genelde de yükseköğretim konularında görüş alışverişinde bulundu.

Görüşme öncesinde basına açıklamalarda bulunan Ataoğlu, LAÜ’nün Lefke özelinde büyük bir önemi olduğuna işaret ederek, “ülke ekonomisinin en önemli ekonomik sektörlerinden hiç şüphe yoktur ki yüksek öğretimdir. Özelde ülke ekonmisine olan katmadeğeri yanında LAÜ, Lefke bölgesi için de çok büyük ekonomik katkısı yanında, kültürel ve sosyal anlamda da bölgenin gelişimine katkı yapmaktadır” dedi.

DP Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, ülke ekonomisi açısında turizm ve yükseköğretimin öneminin herkesçe bilinmesinin yanı sıra, bu iki önemli sektörün daha da geliştirilmesinin hayati olduğunu belirtti.

“PROJELERİMİZİ HAYATA GEÇİREBİLECEĞİMİZ BİR GÜÇLE SANDIKTAN ÇIKACAĞIZ”

DP Genel Başkanı Ataoğlu, özellikle turizm ve yükseköğretimin ülke ekonomisine olan katkısının hayati denecek derecede olduğunun altını çizerek, “özellikle turizm sektörünün geliştirilmesi adına önemli projeler ortaya koyduk. Ancak maalesef, projelerimizin hayata geçmesi ile ilgili engellerle karşılaştık. Anketler de gösteriyor ki, DP 23 Ocak seçimlerinden daha güçlü çıkarak, hükümetteki yerini daha güçlü bir şekilde yerini alacak ve projelerini rahatlıkla hayata geçirme imkanı bulacaktır” dedi.

YÜKSELEN: “SEÇİM SONUÇLARI, ÜLKEMİZ İÇİN İYİ OLMASINI ÜMİT EDERİM”

LAÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen, DP Genel Başkanı Ataoğlu ve beraberindeki heyetin ziyaretinde yaptığı konuşmasında, DP Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve heyetini LAÜ’de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yükselen, 23 Ocak seçimlerinden çıkacak olan sonucun, ülke için, Lefke bölgesi ve LAÜ için iyi olmasını ümit ettiklerini belirtti.