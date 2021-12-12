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DP, TDP ve YDP de bugün milletvekili adaylarını belirleyerek sıralamasını oluşturacak

KKTC’de 23 Ocak 2022’de yapılacak Milletvekilliği Erken Genel Seçimine yönelik takvim ilerlerken, UBP, CTP ve HP’nin ardından, DP, TDP ve YDP de bugün milletvekili adaylarını belirleyerek sıralamasını oluşturacak.

12 Aralık 2021 Pazar 11:03
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DP, TDP ve YDP de bugün milletvekili adaylarını belirleyerek sıralamasını oluşturacak
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 KKTC’de 23 Ocak 2022’de yapılacak Milletvekilliği Erken Genel Seçimine yönelik takvim ilerlerken, UBP, CTP ve HP’nin ardından, DP, TDP ve YDP de bugün milletvekili adaylarını belirleyerek sıralamasını oluşturacak.

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) açıkladığı takvime göre, siyasal partilerce adayların saptanmasının son günü 14 Aralık Salı olarak belirlendi.

Bugün aday ve sıralama belirleyecek partilerden Demokrat Parti’de (DP), adaylık için 87 kişinin başvuru yaptığı, ancak bazı aday adaylarının parti kriterleri dikkate alınarak DP Seçim Komitesi’nce elendiği açıklandı.

Buna göre, önceki gün aday adaylarının sırası için kura çekimini yapan DP’de adaylık ve sıralama seçimi  bugün 11.00 -20.00 saatleri arasında Sanayi Odası’nda yapılacak.

Aday adayları arasından 40 adayın seçilmesinin ardından ise 10 tane başkan kontenjanı aday listesine eklenecek.

Toplumcu Demokrasi Partisi’nde (TDP) de, adaylık başvuruları önceki gün sona erdi.

TDP’de adaylık ve sıralama seçimi bugün 10.00-16.00 saatleri arasında Paradise Park’ta yapılacak.

Yeniden Doğuş Partisi’nde (YDP) ise, YDP Genel Başkanı ile Genel Sekreteri’nin kontenjan adayı olarak kendi bölgelerinde birinci sırada yer alacağını açıklandı.

Aday adaylığı başvuru sürecini tamamlayan YDP’de adaylık ve sıralama seçimi 09.00-22.00 saatleri arasında Atatürk Spor Salonu’nun Antrenman Salonu’nda yapılacak.

YDP’de aday adaylığı için yapılan 90 civarında başvuru ise dijital ortamda olacak seçimin daha kolay olması gerekçesiyle 69’a düşürüldü.

10 tane de kontenjan adayına yer verilecek YDP’de, Genel Başkan ile Genel Sekreter de kontenjan adayları arasında.  YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı Mağusa bölgesi birinci sıra, YDP Genel Sekreteri Enver Öztürk ise Lefkoşa bölgesi birinci sıra kontenjan adayı olacak.

YDP Lefkoşa listesinde 1’inci, 2’nci, 5’inci ve 7’inci, Mağusa listesinde 1’inci, 5’inci ve 7’inci, Girne listesinde ise 3’üncü, 5’inci ve 7’inci sıralarda kontenjanlara yer verilecek.

Anahtar Kelimeler:
DPTDPYDP
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