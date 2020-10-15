DP: "Türkiye ile birlikte yürüyecek olan adaya sahip çıkılmalıdır"

DP Parti Meclisi'nin oy çokluğu ile Ersin Tatar’a destek kararı aldığı bildirildi.

DP PM’nin Tatar’a destek kararı sonrası detaylar açıklandı.

DP’den yapılan açıklamada, Kıbrıs meselesinin çözümünde Türkiye ile birlikte yürüyecek bir adaya sahip çıkılması gerektiği vurgulanarak, “KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki kader ve gönül birliği de bunu gerektirir” dendi.

Demokrat Parti’den yapılan açıklama şöyle:

“Bugün parti meclisimiz iki aday arasında bir seçim yapma noktasında toplanmıştır. Parti meclisi içerisinde öneriler değerlendirilmiş olup, netice itibarı ile yapılan konuşmalar ve tartışmalar sonrasında 18 Ekim Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda DP olarak UBP Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar’a oy çokluğu ile destek kararı almıştır.

Kıbrıs Türk halkının beklentisi Anavatan Türkiye ile iyi ilişkiler içerisinde ayrıştırıcı tavır sergilemeden KKTC’nin birlik ve beraberliğini koruyan bir cumhurbaşkanın ülkemiz için hayırlı olacağının düşüncesi içinde, içinde bulunduğumuz durumları da değerlendirerek bu karar üretilmiştir.

"CUMHURBAŞKANLIĞI BİZİM İÇİN MİLLİ MESELEDİR"

Cumhurbaşkanlığı seçimleri bizim için milli bir meseledir. Böylesi önemli bir konuda DP olarak bize düşen; kırgınlıkları, dargınlıkları ve kutuplaşmayı bir tarafa bırakıp, Kıbrıs meselesinin çözümünde Türkiye ile birlikte yürüyecek bir adaya sahip çıkmak olmalıdır. KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki kader ve gönül birliği de bunu gerektirir.

Umarız KKTC halkının iradesi bir kez daha sandığa güçlü bir şekilde yansıyacaktır. Halkımıza çağrımız sandığa giderek, iradesini yansıtmasıdır.”