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DP Vekili Tosunoğlu: “Güvenoyu verdim, içim buruk”

DP Milletvekili Tosunoğlu, “Güvenoyum, bu hükümetin yapacağı hizmetlerle sınırlı olacaktır; eğer yakın geçmişin tekrarı yaşanacaksa, yerimiz elbette halkımızın yanında olacaktır” dedi.

18 Mayıs 2022 Çarşamba 21:46
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DP Vekili Tosunoğlu: “Güvenoyu verdim, içim buruk”

Demokrat Parti Milletvekili Hasan Tosunoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımında, hükümete güvenoyu verirken içinin buruk olduğunu ifade etti. Tosunoğlu, “Güvenoyum, bu hükümetin yapacağı hizmetlerle sınırlı olacaktır; eğer yakın geçmişin tekrarı yaşanacaksa, yerimiz elbette halkımızın yanında olacaktır” dedi.

Tosunoğlu’nun açıklaması şöyle:

“HÜKÜMETE bugün ‘güvenoyu’ verdim. Bu oy partimin kararına ve koalisyon ortaklığına olan saygımın sonucudur.

İçim buruk!

Son dönemde yaşananlar siyaset ya da gelecek anlamında güvenimizi kazanmış değildir.

Güvenoyum, bu hükümetin yapacağı hizmetlerle sınırlı olacaktır; eğer yakın geçmişin tekrarı yaşanacaksa, yerimiz elbette halkımızın yanında olacaktır.

İnsanlarımız güzel günler yaşamak istiyor ve yaralıdır, endişelidir, sıkıntılıdır.

Hükümete başarılar dilerim.

Umarım, her bir bakanımız ve vekilimiz, omzundaki sorumluluğun farkındadır.”

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