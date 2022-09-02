DP-YDP ittifakı tamam gibi

UBP deki iç karışıklıklar dolayısı ile 3 lü ittifakın mümkün görünmediğini bu sebepten 2 li ittifaka yönelmek durumunda kaldıklarını söyleyen Arıklı şunları söyledi;" UBP büyük parti. Büyük ve tecrübeli bir parti. Bu partinin içişleri elbette kendilerini ilgilendirir. Ama orada bir karışıklık olduğu da herkesin bildiği bir vakıa. Bu karışıklık devam ettiği müddetçe 3 lü ittifakın başarı şansı olamaz. Bu durumda tabanımızın da telkini ile DP ile ittifaka yöneldik..."

Seçimlerde aday olabilecek bazı isimleri de zikreden Arıklı; "Yaptığımız ön araştırmalarda Girneden Serhat Akpınar, Lefkoşa'dan Talip Atalay adı öne çıkıyor. Ayrıca bir eski Başhekimimizin ve Sevgili Günay Çerkez'in ismi oldukça kabul görüyor. Mağusa'da İsmail Arter ve Dürdane Acı, Lefkede Nazım Ced'in isimleri heyecan yaratıyor. Önümüzdeki hafta DP ile gereken istişareleri yapıp konuyu Yetkili Kurullarımıza götüreceğiz..." dedi.