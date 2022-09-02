Künye
Kıbrıs 26
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
3 ay cezaevine gönderildi!
3 ay cezaevine gönderildi!
9 Suriyeli mülteci daha mahkeme huzuruna çıkarıldı
9 Suriyeli mülteci daha mahkeme...
17 yaşında kaza yaptı, kardeşi de yaralandı
17 yaşında kaza yaptı, kardeşi...
Tabancayı şiltenin altına saklamış!
Tabancayı şiltenin altına saklamış!
Sarhoş kafayla polisleri yaraladı
Sarhoş kafayla polisleri yaraladı

DP-YDP ittifakı tamam gibi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı Yerel Seçimlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 

02 Eylül 2022 Cuma 09:35
231 Okunma
DP-YDP ittifakı tamam gibi


UBP deki iç karışıklıklar dolayısı ile 3 lü ittifakın mümkün görünmediğini bu sebepten 2 li ittifaka yönelmek durumunda kaldıklarını söyleyen Arıklı şunları söyledi;" UBP büyük parti. Büyük ve  tecrübeli bir parti. Bu partinin içişleri elbette kendilerini ilgilendirir. Ama orada bir karışıklık olduğu da herkesin bildiği bir vakıa. Bu karışıklık devam ettiği müddetçe 3 lü ittifakın başarı şansı olamaz. Bu durumda tabanımızın da telkini ile DP ile ittifaka yöneldik..."

Seçimlerde aday olabilecek bazı isimleri de zikreden Arıklı; "Yaptığımız ön araştırmalarda Girneden Serhat Akpınar, Lefkoşa'dan Talip Atalay adı öne çıkıyor. Ayrıca bir eski Başhekimimizin ve Sevgili Günay Çerkez'in  ismi oldukça kabul görüyor. Mağusa'da İsmail Arter ve Dürdane Acı, Lefkede Nazım Ced'in isimleri heyecan yaratıyor. Önümüzdeki hafta DP ile gereken istişareleri yapıp konuyu Yetkili Kurullarımıza götüreceğiz..." dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
5 saatlik elektrik kesintisi
5 saatlik elektrik kesintisi
Eczacılık konusunda Haysiyet Divanı oluşturuldu
Eczacılık konusunda Haysiyet Divanı oluşturuldu
Kamuda örgütlü 3 sendika bugün Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı önünde eylem yapacak
Kamuda örgütlü 3 sendika bugün Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı önünde eylem yapacak










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim