DP’de Özcafer’in bakanlığı onaylandı

Demokrat Parti’de Koral Çağman’ın istifasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na Genel Sekreter Afet Özcafer’in getirileceği DP’ye yakın kaynaklar tarafından doğrulandı.

Bu konuda resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Hatırlanacağı üzere; İş Yasası’nda ‘toplu iş sözleşmesi ve hizmet akitlerine sınırlama’ getirmeyi amaçlayan değişikliğe sıcak bakmayan Çağman, Başbakan Ersan Saner ile geçtiğimiz Cuma günü görüşmüş, ardından açıklama yapılmamıştı.

Dün Başbakan Ersan Saner, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman’ı kabul ederek bir süre görüşmüştü.

Kabulde Bakan Çağman Başbakan Ersan Saner’e istifasını sunmuştu.

Saner, Koral Çağman'ın istifasını yeniden değerlendirmesini istemişti.

Kaynak : Yenidüzen