DP’de PM Aday Listesi Güncellendi

Demokrat Parti’nin (DP) 12'nci Olağan Kurultayı Pazar günü Atatürk Spor Salonu’nda saat 10.00'da yapılacak.

Genel Başkanlığa yeniden aday olan DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile rakibi Ali Tunçtaşlı başkan olabilmek için yarışacak.

Bu arada Demokrat Parti PM aday listesi güncellendi.

Parti tarafından yayınlanan yeni listelere göre, Pazar günü gerçekleşecek olan Olağan Kurultayda, Girne’de 15, Gazimağusa’da 20, Lefkoşa’da 24, İskele’de 8 PM adayına tik atılacağı bilgisi paylaşıldı.