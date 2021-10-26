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DP’den açık davet

Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı Redif Nurel, “Bu ülkenin ayağa kalkması için gailesi olan, zerre kadar yarası olan herkesi partimizde siyaset yapmaya davet ediyoruz” dedi.

26 Ekim 2021 Salı 18:34
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DP’den açık davet
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DP Genel Başkan Yardımcısı Redif Nurel, Gündem Kıbrıs’ta Cüneyt Oruç’un sorularını yanıtladı. Ülkesi için gelecek kaygısı olan herkese Demokrat Parti’nin kapısının  açık olduğunu ifade eden Nurel, “Bu siyaset yapısı içinde artık sistem çökmüştür. Ancak umutsuz olmayalım. Bu ülke çok kolay kurtulabilir. Yeter ki insanları devlet dairelerine girmek için kuyrukta tutmayalım” dedi.
Belli bir kesimin ülkenin kurtuluşunu Kıbrıs Cumhuriyeti’ne  dönmek olarak gördüğünü kaydeden Redif Nurel, “Kıbrıs Cumhuriyeti’ne dönmeyi düşünüyorsanız bu hayaldir. Bundan sonra siyaseti buna göre bu yeni duruma göre şekillendirmelisiniz.  Bu gerçeğe ayak uydurmak zorundayız” diye konuştu.
VİDEO SKANDALININ NEDENİ KOLTUK KAVGASI
Yaşanan video skandalına da değinen Redif Nurel, şunları söyledi: “Yaşananlar beni hiç ilgilendirmiyor. Halkı da ilgilendirmiyor. Daha çok insanları taraftarlığa itiyor. Bu kadar ahlaksız siyaset dünya tarihinde görülmemiştir. Demokrat Parti ülkenin düzelmesi, bu ülkenin geleceğini şekillendirmek için çalışıyor. Ne UBP’nin kurultayıyla ne de diğer partilerin meseleleriyle ilgilenmiyoruz. Bizim için en önemli şey bu ülkeyi ayağa kaldırmaktır. Şu anda yaşanan bu video skandalının en büyük nedeni de koltuk kavgasıdır.”

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