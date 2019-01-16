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DPÖ: 2018 yılında 24 teşvik belgesi verildi…

Teşvik Belgesi Sonucunda 1 Milyar 563 Milyon TL Tutarında Yatırım Hayata Geçecek

16 Ocak 2019 Çarşamba 17:53
DPÖ: 2018 yılında 24 teşvik belgesi verildi…

Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü (DPÖ), 2018 yılında verilen 24 teşvik belgesi sonucunda tamamlanacak yatırımlarla 1 milyar 563 milyon 391 bin 261 TL tutarında sabit sermaye yatırımının hayata geçeceğini açıkladı.

DPÖ, bu sabit sermaye yatırımlarının 1,43 milyar TL’si turizm, 90,8 milyon TL’si öğrenci yurdu, 40,8 milyon TL’si sanayi ve 2,1 milyon TL’si sağlık sektöründe olacağını belirtti.

Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu, 2018 yılında “47/2000 sayılı Teşvik Yasası” kapsamında teşvik belgesi alan yatırımları açıkladı.

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Muhtaroğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 2018 yılında Devlet Planlama Örgütü Müsteşarlığı tarafından turizm, imalat sanayi, sağlık ve öğrenci yurdu alanlarında 24 yatırım projesine teşvik belgesi verildiğini ve bu yatırımların hayata geçmesiyle ülke ekonomisine üretim, katma değer ve istihdam katkısı sağlanacağını kaydetti.

Bu 24 projenin 10 tanesinin turizm, 7 tanesinin öğrenci yurdu, 6 tanesinin imalat sanayi ve 1 tanesinin de sağlık sektörüne yönelik yatırımlar olduğunu belirten Muhtaroğlu, şöyle devam etti:

“2018 yılında verilen 24 teşvik belgesi sonucunda tamamlanacak yatırımlarla 1 milyar 563 milyon 391 bin 261 TL tutarında sabit sermaye yatırımı hayata geçmiş olacaktır. Bu sabit sermaye yatırımlarının 1,43 milyar TL’si turizm, 90,8 milyon TL’si öğrenci yurdu, 40,8 milyon TL’si sanayi ve 2,1 milyon TL’si de sağlık sektörü yatırımlarına harcanacaktır. 2017 yılında ise sabit sermaye yatırımı toplamı 1 milyar 245 milyon 20 bin 226 TL idi.

Bu 24 yatırımın 11 tanesi Lefkoşa’da, 3 tanesi Gazimağusa’da, 7 tanesi Girne’de, 2 tanesi İskele’de ve 1 tanesi de Lefke’de gerçekleşecektir. Gerçekleşecek olan 10 turizm projesiyle, sektöre 3,956 yeni yatak ilave olması, bu 24 yatırımın hayata geçmesiyle ise 2,029 yeni istihdamın sağlanması öngörülmektedir. 2017 yılında ise turizm sektörüne ilave olacak yeni yatak sayısı 3,204, ülkeye kazandırılacak yeni istihdam sayısı ise 1,771 kişi idi.”

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Anahtar Kelimeler:
Teşvik BelgesiDPÖÖdül MuhtaroğluHaberGündemKıbrıs
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