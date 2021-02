Sağlık Bakanlığı görevini Ünal Üstel'e devreden Ali Pilli, "Bulunduğum dönem içerisinde halkıma en iyi hizmeti vermeye çalıştım ve verdiğime de inanıyorum" dedi.

PİLLİ ŞUNLARI SÖYLEDİ:

“Bir kere her şeyden önce ben Dr. Ali Pilli olarak geldim, Dr. Ali Pilli olarak gidiyorum. Bulunduğum dönem içerisinde halkıma en iyi hizmeti vermeye çalıştım ve verdiğime de inanıyorum. Hem içeride hem dışarıda halkın bana gösterdiği bu sevgi beni çok mutlu etti. Ben her zaman halkımı seviyorum, her zaman halkımın yanındayım ve her zaman da halkımın yanında olacağım. 1984’ten beri doktorluk hayatımda halkıma en iyi hizmeti vermeye çalıştım, Sağlık Bakanlığı süresince de verdiğime inanıyorum.”