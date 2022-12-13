Dr. Bülent Dizdarlı: Balık hafızalıyız

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin eski başhekimlerinden Dr. Bülent Dizdarlı, sosyal medya hesabı üzerinden 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’na işaret ederek, sağlığa ayrılan payı eleştirdi.

Dr. Dizdarlı, “Pandemi başladığında dünyanın gerçek kahramanlarının, Süpermen ya da Ronaldo değil sağlık çalışanları olduğunu söyleyip durduk. Yatırımlarda önceliğin halk sağlığına yönelik olması, bunun içinde sağlık sisteminin geliştirilmesi gerektiği konusunda hemfikir olduk” dedi.

Dizdarlı, “Bu anlamanın gereği olarak da güya artık akıl koymuş, sağlık altyapımızı, sistemimizi güçlendirmek adına daha fazla bütçe ayırıp, atılımlar yapmayı kafamıza koymuştuk” ifadelerini kullandı.

“Şimdi pandemi hafifledi… Bu sıralar 2023 KKTC bütçesi görüşülecek, sağlığa ayrılan pay yüzde 8,69” diyen Dizdarlı, şöyle devam etti:

“Pandemi hafifledi ve sonuç: “Mafiş kurban”

Ama ne önemi var? Başta da söyledik. Balık hafızalıyız. Ronaldo'ya Süpermen’e devam.”