DR. BÜLENT DİZDARLI: “EĞİTİMDE GÜN KAYBEDİLMESİNİ DESTEKLEMİYORUM”

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi koronavirüse yakalandıktan sonra kendisini temaslı olduğu için izole eden Dr. Bülent Dizdarlı, vakaların her geçen gün artan vakalar karşısında toplumun en çok merak ettiği sorulara yanıt verdi. “GARANTİNA MEKTUPLARI” adını verdiği yazı dizisinde Covid-19’a yönelik birçok merak edilen konuyu kaleme alan Dizdarlı, özellikle okullarda artan vakalara karşılık ne yapılması gerektiğinden, Üst Kurul kararlarına kadar geniş çaplı bir yazı yayımlayarak akıllardaki soru işaretlerini giderdi.

Dr. Bülent Dizdarlı’nın yaptığı açıklama ve merak ettiği sorulara verdiği yanıtlar ise şu şekilde:

GARANTİNA MEKTUPLARI 5

İyiyim. Merak etmeyin

Çok arayan soran var . Sadece sağlığımı soran da var yanında ekstra soruları olanda. Bu gün, o sorulardan yönelerek sizlere bilgi aktarmak istiyorum

1- Temaslı bir insan, hastalığı yayar mı?

Temaslı insan testi negatif olarak sürdüğü sürece hastalığı yaymaz. Pozitif olduğu zaman yaymaya başlar. Burada temel ilke test materyelinin doğru alınmış ve doğru yapılmış olmasıdır.

2- Anne yada baba temaslıysa evdeki çocuk okula gitmeli midir?

Yukarıda da yazdım. Negatif testli birinin hastalığı bulaştırması olası değil. Ama bahse konu söz konusuysa her gün anne veya babaya test yapmak gerekir ki bu durum çok mümkün değildir. O zaman çocuk ya okula gönderilmemeli ya da başka bir akrabası yanında geçici ikame etmelidir.

3- Okullar kapatılsın mı?

Dünya sağlık örgütü yüz yüze eğitimin devam etmesini istiyor. Zira eğitimcilerle yapılan ortak çalışmada kaybedilen her günün yedi güne tekabül ettiği ve eğitimsel gelişim bakımından zararın büyük olduğunu saptadılar. Tabi birde sağlam çocukların hastalığı kolay atlattığı ve bunun toplumsal bağışıklığı artırdığı teorisi var.

Açıkçası bende buna katılıyor ve eğitimde gün kaybedilmesini desteklemiyorum. Ne var ki, Şubat tatilinin bir hafta erkene çekilmesi ve tatilin 1 hafta erken bitmesinin de ortamı kontrol edip ileri tedbirler almak için fırsat yaratılması için yararlı olabilir

4- İleri tedbirler nedir?

Çocuklar okula geldiklerinde her gün ilk dersleri Covid_-19 olmalıdır. Bıkmadan usanmadan öğretmenler, çocukları eğitmelidir. Maske takımından sosyal mesafeye kadar her şey tekrar tekrar anlatılmalıdır. Bu konuda emekli sağlıkçılardan da Tabipler birliği aracılığıyla yardım alına bilinir.

Ayrıca sınıfların pencereleri asla kapanmamalıdır. Sınıflarda klima çalıştırılmamalıdır.

5- Resturantların çalışma şekli uygun mu?

Kanaatimce eksiklik var. Bir kere kapalı mekan yasaklanmalı. Kapalı ortam yerine yazlık kısımlar bahçeler kullanılmalı ve bahçe sobaları kullanılmalıdır.

6. Toplu ulaşım sakıncalı mı?

Şu anda yapılan şekli ile evet.

Maskesiz yolcu alınmamalı ve bir sıraya sadece bir kişi oturmalıdır. Aracın pencereleri açık olmalı klima kapalı bulunmalıdır.

7.Bunlar yapılmazsa ne olur?

Yapılmazsa vakalar artar st kurulda yasaklar getirir. Yasaklar artınca da hayat kötüleşir. Her şeyi zamanında yapmakta fayda var.

8. Üst Kurul'un son kararlarını nasıl değerlendirdin?

Sağlık Bakanlığı ve üst kurul, çoğu zaman gecikmeli ve eksik de olsa doğru kararları alabiliyor, bütünlemeye kalmış ama orada ki sınavı başarmış çocuk gibi sınıfı geçiyordu. İlk kez zamanında kararlar alarak sınıfı direk geçeceklerdi. Başbakan izin vermedi.

9-Aşı konusunda ne düşünüyorsun?

Aşılar kurtuluşumuz olacaktır. Komplo teorisyenlerine inanmayın. Bakın 5g teknolojisini suçladılar önce . Oysa bu teknolojiyi yaşamayan İran ve Türkiye'de dert büyük.

Şimdi de aşılarda çiplerden bahsediyorlar. Yani uzaydan her yaptığınızı gören, cep telinizden her hareketinizi takip etmeleri yetmedi çip de isterler öyle mi? O zaman bu kadar masraf nite . her ülkenin içme suyuna katsalar, mevcut ilaç ve aşılara katsalar olmaz mıydı? Yapmayın Allah aşkına.

