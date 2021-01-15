Dr. Bülent Dizdarlı: Korkmaya gerek yok

Nalbantoğlu Devlet Hastanesi eski Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, Sinovac aşısının "yüzde 50 etkili olduğu"na ilişkin çıkan haberleri değerlendirdi; Brezilya’da aşırı risk grubunun aşılandığını anımsattı, ülkelerin kendine özgü koşulları olduğunu belirterek, verilerin değişebileceğini söyledi.

"BREZİLYA'DA AŞIRI RİSK GRUBU AŞILANDI"

Çin ilaç şirketi Sinovac'ın ürettiği Koronavirüs aşının, Brezilya’da etkinliğinin yüzde 50 olduğuna dair çıkan haberlere ilişkin Dr. Dizdarlı, “Brezilya’da antikor seviyesi yüzde 51 ama unutulmaması gereken noktalar var. Aşı yüzde 20 oranında da hastalığın hafif veya orta derecede geçmesini, hastaların yoğun bakıma taşınmamasını sağladı” dedi.

Brezilya’da aşırı risk grubunun aşılandığının altını çizen Dizdarlı, Buna rağmen yüzde 50 oranı iyidir” dedi.

"HER ÜLKEDE AŞI ETKİNLİĞİ FARKLI OLUR"

Her ülkede aşı etkinliği oranının farklı olacağını dile getiren Dizdarlı, “Ne aşıları ne de çalışmaları kıyaslamak lazım. Ülkeler kendi elindeki verilere bakar. Aşılarda rekabet çok. Dedikodular da çıkar” diye konuştu.

Ülkelerin kendine özgü koşulları nedeniyle verilerde farklılık olabileceğini vurgulayan Dizdarlı, endişeye gerek olmadığını kaydetti ve şöyle ekledi:

"SINOVAC'IN ZARARSIZ OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

“Aşıları birbiriyle kıyaslamak pek doğru değil. Bir kere yapılış yöntemleri farklı. Oxford aşısı farklı, Sinovac aşısı farklıdır. Sinovac’a göre yan etkisinin çıkma ihtimali daha fazladır. Sinovac’ın yan etkisinin ne olacağını biliyoruz. Kızarıklık, şişlik, deride kabarıklık vs... Yani zararsız olduğunu biliyoruz. Ama diğer aşıyı bilmiyoruz.”

Çin aşısının kısırlaştırdığına dair dedikodular da çıktığını belirten Dizdarlı, “Kısırlaştıracak olsa Çin önce kendi ülkesindekileri kısırlaştırıdı. 3. Faz çalışmasına geçmeden, 3. Faza dair yazılar çıkıyor. Bunlar komplo teorileridir” ifadelerini kullandı...

Burcu ECE YILMAZ / Kıbrıs Postası