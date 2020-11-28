DR. BÜLENT DİZDARLI AŞILAR HAKKINDA SON BİLGİLERİ PAYLAŞTI

Bahar SANCAR



Doktor Bülent Dizdarlı dünyadaki aşı çalışmaları hakkında yaşanan gelişmeleri aktardı. Dizdarlı yaptığı paylaşımda Covid-19 virüsüne karşı dünyada devam eden aşı çalışmaları, aşıların yan etkileri ve aşamaları hakkında detaylı bilgi vererek kamuoyunu bilgilendirdi. Dizdarlı yazısında “Maske, sosyal mesafe ve hijyen” kuralı hakkında hatırlatma yaptı

AŞILAR HAKKINDA SON BİLGİLER

Bir kere , dünya sağlık örgütü Oxford aşısından umudu kesti. Başarı oranının düşük ( %70) olması yanı sıra komplikasyonlarının da fazlalığı bu aşının refuse edilmesinin en büyük nedeni oldu.

En gözde aşı adayı Pfizer- BionTech aşısı gibi duruyor. Alman- Amerikan aşısı olarak da anılan bu aşı %95e ulaşan başarı oranıyla Dünya sağlık Örgütü’ nün de kıymetlisi gibi duruyor. Ne varki bu aşının muhafazası için eksi 70 derecede depolar gerekiyor. Buralarda 6 ay kullanılabilir olarak muhafazası mümkün oluyor. Ayrıca kullanılmadan önce, kendilerine özel kaplarda 15 gün, buzdolabındaysa 4 gün tutulmaları halinde aşı bozulmuyor. Aşının yaygın ve etkili kullanılması için bu yapının ve soğuk zincirin kurulup kullanılması gerekiyor.

Çin aşıları, dünya üzerinde bir çok Ülkede faz 3 çalışması için yaygın olarak dağıtıldı. Bu çalışmanın yapılacağı yerlerden biride Türkiye. On üç bin insana (Bunların 1300 ü sağlık çalışanı) uygulanacak aşıların sonuçlarını Hacettepe Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerinden Prof Dr. Murat Akova koordine ediyor. Faz 3 sonuçlarının önümüzdeki hafta tamamlanması ve olumlu sonuçlar alınması halinde , aralığın ikinci yarısında tüm Türkiye’de yaygın kullanılması planlanıyor.

Her ne kadar Dünya sağlık örgütünün umutla baktığı aşılardan biri olsa da , dil sorunu nedeniyle olsa gerek Rus aşısı hakkında RUS SPUTNİK den bilgi alabiliyoruz. %90 üzerinde başarı oranından bahsediliyor. Net değilse de az sayıda kişide nörolojik bozukluklar yapabildiği konusunda iddialar var. Ancak bunun geçici mi kalıcı mı olduğu konusunda net bilgi yok. Bu aşının Rusya yanı sıra Brezilya, ve Hindistan’da da yaygın kullanıldığını belirteyim. Bu aşının da Türkiye’nin ilgi alanına alındığını ve Rusya’yla görüşmelerin başladığını söylemeden paragrafı kapatmayalım.

Aşılarla ilgili son durum özet olarak böyle. Gelişmeleri aldıkça sizlere aktaracağım.

Siz siz olun, durumular netleşene kadar MASKE , SOSYAL MESAFE VE HİJENDEN kopmayınız