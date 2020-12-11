Dr. Bülent Dizdarlı’DAN KARANTİNA AÇIKLAMASI

BAHAR SANCAR / ÖZEL HABER

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi eski Başhekimi Bülent Dizdarlı kendini karantinaya aldı.

Bugün saptanan pozitif vakalardan biri ile temaslı olduğunu açıklayan Dizdarlı, ilk testinin negatif çıktığını, ikinci testinin ise Pazar günü yapılacağını söyledi.

Pazartesi, hastane kalkındırma derneğinin toplantısını yaptık. Hastaneye yeni bir PCR test cihazı almak için karar ürettik. Cihazı dernek olarak hemen satın alıp Perşembe günü de sağlık bakanlığına teslim ettik. Teslim törenine bir arkadaşımız rahatsızlığı nedeniyle gelemedi. İşte o arkadaşımızın rahatsızlığı artınca yapılan test sonucu da pozitif çıkıp tedaviye alınınca ,bizde temas ekibi prosedürü gereği kendimizi izole ettik. Bu gün yapılan test sonucumuz tamamımızın negatif çıktı ama , kimseyi riske etmeme adına izolasyon sürecimizi devam ettiriyoruz.

İkinci testlerimiz Pazar günü yapılacak ama 14 günlük karantina süresini tamamlayacağız. Kimseyi riske etmeyeceğiz. Bu arada merak edenler için söyleyeyim, sağlıklarımız gayet iyi.