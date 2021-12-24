Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Dr. Burhan Nalbantoğlu Anı Ormanı’nda ağaç dikme etkinliğine katıldı.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, 17 Mayıs 2020 yılında Tepebaşı Kalkanlı Bölgesinde çıkan yangının ardından 2 yıldır devam eden ağaçlandırma projesi kapsamında oluşturulan Dr. Burhan Nalbantoğlu Anı Ormanı’nda fidan dikme etkinliğine katıldı.

Bakan Pilli, yanan ormanları eski haline kazandırmanın çevremiz ve doğamız için büyük önem taşıdığını, yangının ardından bu bölgede büyük bir kayıp yaşandığını Dr. Burhan Nalbantoğlu Anı Ormanı’nda fidan dikimiyle sağlık çalışanları adına katkı koymaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Doğada bir denge olduğunun altını çizen Bakan Pilli, her canlının doğaya bir katkısı olduğunu, bizlerin de buna sahip çıkmamız gerektiğini kaydetti.

Dünyayı saran Covid-19 ile mücadelenin yanında doğamız için böylesi adımlar atmanın önemine değinen Bakan Pilli, girişimlerinden dolayı Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Başhekimliği ve Orman Dairesi Müdürlüğü’ne teşekkür etti.

Dr. Burhan Nalbantoğlu’nun topluma katkılarının unutulmayacağını belirten Bakan Pilli, bu değerli ismin anı ormanında da yaşatılacağını kaydetti.

Orman Dairesi Müdürü Celil Karzaoğlu, yangının ardından bin hektarlık bir bölümün yandığını, o günden bu yana fidan dikerek bölgeyi ağaçlandırmaya çalıştıklarını, maalesef fidanların bazılarının katledildiğini, fidanlık alanlara sahip çıkılması gerektiğini belirtti.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Başhekimi Dr. Adil Özyılkan, anı ormanının pandemi döneminde güzel şeyler de olduğunun bir göstergesi olduğunu tüm hastane adına Orman Dairesi Müdürlüğü ve Sağlık Bakanına teşekkür ettiğini söyledi.

Fidan dikimi etkinliğine katılan Merhum Dr. Burhan Nalbantoğlu’nun kızı Meltem Nalbantoğlu doğamıza armağan edilen böylesi önemli bir anı ormanında babasının isminin yaşatılmasının büyük bir gurur olduğunu belirtti.