Dr. Çağın Zaim: “Zorunlu Maske Kullanımı Yerinde Bir Karar “

Covid-19‘un kalp ve damar hastaları üzerindeki etkileri, alınması gereken önlemler ve maske kullanımı ile ilgili görüşlerini aktaran Dr. Zaim, Covid-19 enfeksiyonunun kalbe ciddi zarar veren bir durum yarattığını söyledi.

“COVİD-19 KALBE CİDDİ ZARAR VEREN BİR DURUM YARATIYOR”

Dr. Zaim, Covid-19’un Çin’de başlayıp kıtaları aşarak ülkemize kadar geldiğini, üst solunum yoluyla bulaştığını, akciğer, kalp, diyabet hastası gibi kronik hastalarda çok daha ağır tablolarla karşılaşıldığını belirterek şunları kaydetti;

“Covid-19 kalbe de ciddi zarar veren bir durum yaratıyor. Kalp hastalarının damarlarındaki hassasiyetleri nedeniyle bu virüsten etkilenmeye müsaitler.

Klinik olarak dünya literatüründe incelediğimizde kalp krizine benzer bir durum ve kalp kasına zarar vererek, kalp yetmezliği hatta ölümle bağdaşacak ritim bozukluğu yaratabilmektedir.

Karantina dönemi hepimiz için sıkıntılı gündelik yaşam şeklimiz değişti. Kalp hastaları ve kronik hastaların eskiye göre mutlaka beslenmelerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

Hareketin kısıtlandığı bu dönemde lifli gıdalar ve vitaminlerle destek almalarını öneriyorum. A, D, C vitamini takviyesi çok önemli. Hastalarımıza imkanları çerçevesinde en az 30 dakika egzersiz yapmalarını öneriyorum.

Kalp hastalarına özellikle önerim haftanın sadece 2, 3 günü kırmızı et tüketmeleri, ara öğünlerde sebze ve doğal ürünler, lifli gıda ve sıvı tüketmeleri. Bunun yanında bir ada ülkesinde yaşıyoruz balığın tüketilmesi son derece sağlıklı. Ayrıca sigara kullanmamak önlemlerin başında gelmelidir.

“ZORUNLU MASKE KULLANIMI YERİNDE BİR KARAR “

Maske kullanımına dikkat çeken Dr. Zaim, hükümetin bugünden itibaren almış olduğu zorunlu maske kullanımının yerinde bir karar olduğunu belirtti.

“Kalp hastaları ve tüm vatandaşların dışarı çıktığında maske kullanması ciddi bir önlem. Avrupa da bu salgın yayıldı. Çek Cumhuriyeti ve Sırbistan gibi ülkelerde sayı fazla ancak ölümlerde oranlar düşük. Bu araştırıldığında bunun sırrı, bilinçli hareket ederek maskeyi kullanmaları olarak karşımıza çıkıyor. Bugün itibariyle hükümet tarafından alınan karar yerinde ve mutlaka maske kullanılmalı. Örneğin asemptomatik bir hasta bu virüsü taşıdığını bilmeden maskesiz gezerek birçok kişiye virüsü enfekte edebiliyor.

Maske kullanımı dışında maalesef sadece sağlık çalışanlarının kullanması gereken eldivenin kullanıldığını görmekteyiz. Eldiven kullanımı yerine sık sık ellerin yıkanması, su olmayan ortamlarda dezenfektanlardan yararlanmak daha doğru olacaktır.

“KKTC’DEKİ NEREDEYSE TÜM KALP HASTALARINI İYİLEŞTİREREK HİZMET VEREBİLECEK DURUMDAYIZ”

Yangın sonrası KVC’nin en çok etkilenen bölüm olduğuna da değinen Dr. Zaim, kalp damar cerrahisinin Dr. Burhan Nalbantoğlu’nda yeniden hizmet vermeye başladığını, en kısa sürede daha önce yapılan açık kalp ameliyatları gibi önemli operasyonların başlayabileceğini kaydetti.

Dr. Zaim, Kardiyoloji ekibiyle birlikte KKTC’deki neredeyse tüm kalp hastalarını iyileştirerek hizmet verebilecek durumda olduklarını vurguladı.

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