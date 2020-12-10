Dr. Faiz gitti, Dr. Koral geldi

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, görevi Koral Çağman’a devretti.

UBP – DP - YDP koalisyon hükümetinin kurulmasının ardından UBP’den DP’ye geçen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın devir teslim töreninde konuşan Faiz Sucuoğlu, yaklaşık 20 aydır yürüttüğü görevin pandemi öncesi ve pandemi sonrası olarak ikiye ayrılabileceğini söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın doğumdan ölüme kadar neredeyse herkese dokunan bir bakanlık olduğunu anlatan Sucuoğlu, bakanlığın pandemi sürecinde yürüttüğü çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Sucuoğlu şunları kaydetti:

“Bakanlık, mart ayından iki ay öncesine kadar, 46 yasa gücünde kararname ve 12 tüzük hazırlayarak eşi benzeri olmayan bir performans göstermiştir.

Nisan ayından bir buçuk ay öncesine kadar, sadece bu Bakanlık, işveren ve işçiye 303 Milyon TL katkı yaptı. Bu katkının dışında, her ay ortalama 156 Milyon TL sigorta ödemesi yaptık.”

Pandemiden dolayı kapanan ve faaliyetlerini durduran iş yerlerinde çalışan 119 bin 106 kişiye toplam tutarı 164 milyon 39 bin 900 TL olan ücret desteği yaptıklarını söyleyen Sucuoğlu, faaliyetlerine başlayan işletmelere sosyal sigorta prim oranlarında yüzde 55 oranında indirim kolaylığı sağladıklarını anlattı.

Kovid-19’un çalışma yaşamında yarattığı olumsuz etkileri en aza indirgemek için Bakanlık ve bağlı dairelerdeki yönetici ve çalışanların gece gündüz çalıştığını vurgulayan Sucuoğlu, çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Göreve geldiğinden beridir hayat bulmasını arzuladığı Engelsiz Yaşam Evi’nin ihale sürecinde olduğunu ve 23 Aralık’ta bu sürecin sonlanacağını kaydeden Sucuoğlu, 2021 yılı içerisinde hizmete girebileceğini belirtti.

“Borçsuz devrediyoruz"

Yapılan tüm ödeme ve katkılara rağmen bakanlığı borçsuz devrettiğini ifade eden Sucuoğlu, aralık ayında yapılacak ödemelerle ilgili de herhangi bir sıkıntı yaşanmayacağını söyledi.

Sucuoğlu sözlerini Bakanlık personeline teşekkür ederek ve Bakanlık görevine atanan Koral Çağman’a başarılar dileyerek sonlandırdı.

"Sucuoğlu'nun bıraktığı yerden devam edeceğiz"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, öncelikle ekibini tanıyacağını ve ardından ise Sucuoğlu’nun bıraktığı yerden çalışmaya devam edeceğini kaydetti.