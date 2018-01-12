Dr. Fazık Küçük dereceye girenlere ödülleri verildi

Dr. Fazıl Küçük Liselerarası Kompozisyon Yarışmasında dereceye girenlere ödül ve plaketleri, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nda düzenlenen törenle verildi.

Dr. Fazıl Küçük’ün ölüm yıldönümü nedeniyle Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Vodafone işbirliğinde bu yıl 8. düzenlenen yarışmanın ödül töreni bugün öğrenciler, öğretmenler ve okul müdürlerinin katılımıyla yapıldı.

Liselerarası kompozisyon yarışmasında, birinciliği “Gençlik Gözünde Dr. Fazıl Küçük” isimli kompozisyonla Yakın Doğu Koleji’nden Meryem Şensoy Tavukçuoğlu, ikinciliği “Mutlu Yarınlar” isimli kompozisyonla Namık Kemal Lisesi’nden Ece Şimşek, üçüncülüğü de “Elzem” isimli kompozisyonla Türk

Maarif Koleji’nden Melin Kayapınar aldı.



Ortaokullararası kompozisyon yarışmasındaysa, birinciliği “Sen Ne Yaptın” isimli kompozisyonla Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nden Eylül Sönmez, ikinciliği “Ver Elini Adalet” isimli kompozisyonuyla GazimağusaTürk Maarif Koleji’nden Sude Yıldız ve üçüncülüğü de “Karşılıklı Duyarlılık” isimli kompozisyonuyla Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nden Dilay Güleç almaya hak kazandı.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Müsteşarı Rauf Ataöv, Vodafone Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar ve Dr. Fazıl Küçük Vakfı Başkanı Mehmet Küçük tarafından plaket takdim edildi.

ATAÖV

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Müsteşarı Rauf Ataöv yaptığı konuşmada, yarışmanın amacının özgürlük ve mücadele lideri Dr. Fazıl Küçük’ün kim olduğunu öğrenmek olduğuna işaret ederek, geçmişini bilmeyen toplumların ileri gidemeyeceğini söyledi.

Toplumun nereden gelip, nerelere geldiğini iyi bilmesi gerektiğini ifade eden Ataöv, geçmişte mücadele başlatanlar olmasa bugünlere gelinemeyeceğini vurguladı.

Ataöv, mücadele yıllarında emek verenleri saygıyla anarak, yarışmanın düzenlenmesine katkıda bulunan herkese teşekkür etti.

TANPINAR

Vodafone Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar ise, 8 yıldır düzenlenen yarışmanın önemine işaret ederek, yarışmanın yeni nesillerin, Dr. Fazıl Küçük’ün deneyimlerini, görüşlerini, mücadelesi ve yaşamını öğrenmesi bakımından önemli olduğunu vurguladı.

Kıbrıs Türk toplumu için çok önemli olan Dr. Fazıl Küçük’ün yarın, Rauf Raif Denktaş’ın ise Pazartesi günü ölüm yıldönümlerinde saygıyla anılacağını ifade eden Tanpınar, Kıbrıs Türk halkının bugünlere gelebilmesinin sebebinin bu iki lider olduğunu vurguladı.

Yarışma hakkında bilgi veren Tanpınar, 8 yıldır düzenlenen yarışmaya 500’ün üzerinde öğrencinin katıldığını, 48 öğrenciye ödül verildiğini anlattı.

Tanpınar, bu yıl son kez düzenledikleri yarışmayı, Dr. Fazıl Küçük Vakfı’na devrederek, daha kurumsal bir hale getirilmesinin önünü açacaklarını belirterek, bundan sonra da yarışma için ellerinden gelen katkıyı vermeye devam edeceklerini, tüm kurum ve kuruluşların da desteğini beklediklerini söyledi.

KÜÇÜK

Dr. Fazıl Küçük Vakfı Başkanı Mehmet Küçük de, şahsı, ailesi ve vakıf adına yarışmanın düzenlenmesine katkı koyan Orta Öğretim Dairesine, bakanlık personeline, okullara, öğretmenlere ve katılan öğrencilere teşekkür etti.

Dr. Fazıl Küçük’ün anılarını yaşatmak adına yarışmaların önemine işaret eden Küçük, eserler hazırlanırken araştırma yapılması gerektiğini, dolayısıyla yarışmaya hazırlanırken yeni neslin, Dr Fazıl Küçük’ü ve mücadele yıllarını öğrenmesine de vesile olduğunu kaydetti.

Küçük, Vakıf olarak mücadele yıllarında yaşananları yeni nesillere anlatmak için çalıştıklarını söyleyerek, yarışmaya katılanları ve dereceye girenleri kutladı.