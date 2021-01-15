Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kız arkadaşını tekmeledi, burnunu kırdı
Kız arkadaşını tekmeledi, burnunu kırdı
Lefkoşa’da ‘sahte banknot’ operasyonu
Lefkoşa’da ‘sahte banknot’ operasyonu
Sokak ortasında dehşet saçtılar
Sokak ortasında dehşet saçtılar
Deniz bebeğin durumu iyiye gidiyor
Deniz bebeğin durumu iyiye gidiyor
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Flaş Haber
19'u yerel 21 pozitif vaka
Kapat

Dr. Fazıl Küçük, 37’nci ölüm yıldönümünde anılacak…

Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük 37’nci ölüm yıldönümünde Anıttepe Dr. Fazıl Küçük Anıtı’nda düzenlenecek törenle anılacak.

15 Ocak 2021 Cuma 09:19
599 Okunma
Dr. Fazıl Küçük, 37’nci ölüm yıldönümünde anılacak…

Kıbrıslı Türklerin özgürlük mücadelesinin Özgürlük Mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük, 37’nci ölüm yıldönümünde Anıttepe Dr. Fazıl Küçük Anıtı’nda saat 10.26 düzenlenecek törenle anılacak. 

Tören, çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilerek yarıya indirilmesiyle devam edecek.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Anıt Özel Defteri'ni imzalanmasından sonra sırasıyla Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşma yapacak.

Tören, Bakanlar Kurulu’nun Koronavirüs önlemleri çerçevesinde maske ve mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirilecek.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gözler Üst Kurul'da!
Gözler Üst Kurul'da!
KANBER: “ÖZEL SEKTÖR KAMUYU BESLEYEN ARAÇ OLARAK GÖRÜLÜYOR”
KANBER: “ÖZEL SEKTÖR KAMUYU BESLEYEN ARAÇ OLARAK GÖRÜLÜYOR”
MUHTAROĞLU: “GÖLETLERİMİZ İÇİN KAYNAK AYIRMALIYIZ”
MUHTAROĞLU: “GÖLETLERİMİZ İÇİN KAYNAK AYIRMALIYIZ”
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim