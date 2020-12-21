“DR. FAZIL KÜÇÜK CİMNASTİK SALONU” DÜZENLENEN TÖRENLE AÇILDI

KKTC Cimnastik Federasyonu’nun yenilenen salonu törenle hizmete açıldı. “Dr. Fazıl Küçük Cimnastik Salonu” adı verilen salonun açılışı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Salon, Başbakan olduğu dönemde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TC Lefkoşa Büyükelçiliği, Spor Dairesi’nin katkıları ve Türkiye Cimnastik Federasyonu’nun malzeme katkısı ile yenilendi.

Açılış töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Ardından konuşmalara geçildi.

TATAR

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, emeği geçenleri kutlayarak, “Başta Başkan Sapsızoğlu, bu işin peşini bırakmadı biz de gerekli desteği verdik” şeklinde konuştu.

Tatar, salonda başarı ve büyük zaferlere imza atılmasını dileyerek, “KKTC’yi temsil etmeniz, bizlerin gururu ve zaferi olacaktır” dedi.

Kanlı Noel’in yıl dönümü olduğunu hatırlatan Tatar, salona ismi de verilen Dr. Fazıl Küçük’ü yad etti. Tatar, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve şehitleri de anarak, gazilere şükranlarını sundu.

Çok şehitler verildiğine işaret eden Tatar, bunun sonucunda KKTC’ye sahip olunduğunu kaydetti.

“Engellemelere rağmen imkansızı başarıyoruz sizler gibi gençler yetiştiriyoruz” diyen Tatar, sporcuların KKTC’yi temsil etmesinin, zaferlere ulaşmasının, madalyalar kazanmasının temennileri olduğunu belirtti.

Konuşmasının sonunda, “Geleceğe umutla bakalım, gelecekte başarılarınız daim olsun” ifadelerini kullanan Tatar, herkesi tebrik ederek, başarılar diledi.

BAŞÇERİ

TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de, 21-25 Aralık Şehitler Haftası’nda olunduğunu hatırlatarak, “Bundan 57 yıl önce Kıbrıs Türkü’nü yok etmek istediler. Başaramadılar. Başaramayacaklar” şeklinde konuştu. Başçeri, şehitleri yad ederek, “Ruhları şad olsun” dedi.

Başçeri, 24 Ocak’ta Sapsızoğlu ve Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen’in kendini ziyaret ettiğini anlatarak, “geldiler ve fikirlerini söylediler. Onlar kadar heyecanlandım. İki federasyonun işbirliği önemliydi. Her türlü desteği vereceğimizi söyledim” ifadelerini kullandı.

İsteyince, hayal edince başarılı olamayacak bir şey olmadığının altını çizen Başçeri, adanın farklı bölgelerine 3 salon daha kazandırılabilmesinin önemine dikkat çekti.

Başkan Sapsızoğlu’nun “40 yılda 1 salon yapamadık” dediğini aktaran Başçeri, 1 yılda 40 salon kazandırılsa aranın kapatılabileceğini kaydetti ve her türlü desteği vermeye hazır olduklarını dile getirdi. Başçeri, yetenekli sporcuların yetiştirilmesinin önemine de vurgu yaptı.

SAPSIZOĞLU

KKTC Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu konuşmasında, Şehitler Haftası’na işaret ederek, salonu böyle bir günde açmanın önemine dikkat çekti. Sapsızoğlu, barış, huzur ve güven içinde yaşamayı sağlayan şehitleri andı, gazilere şükranlarını sundu.

Sapsızoğlu, çağdaş ve modern salona kavuşmalarına katkı yapan herkese ve özellikle 40 Bin Euro’luk olimpik minderi kazandıran Türkiye Cimnastik Federasyonu’na ve TC Büyükelçiliği’ne teşekkürlerini sundu.

Ambargoların aşılması gerektiğini vurgulayan Sapsızoğlu, 2021 yılında ülkeye 3 salon daha kazandırma hedefinde olduklarını kaydetti.

KÜÇÜK

Dr. Fazıl Küçük Vakfı Başkanı Mehmet Küçük de, bu eseri ortaya çıkaran herkese teşekkür ederek, salona “Dr. Fazıl Küçük” isminin verilmesinin kendilerini memnun ettiğini ifade etti.

Çok gururlandığını kaydeden Küçük, “yeni nesil gümbür gümbür geliyor. Moralimizi bozmayalım. Her zaman yanınızdayız. Her zaman sizinleyiz” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından kulüplere bağlı cimnastikçiler gösteriler sundu.