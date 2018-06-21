Dr. Fazıl Küçük Tip Fakültesi “1. Dönem Mezunları Hekimlik Andı Töreni” düzenledi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi ve Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından ortak yürütülen Uluslararası Tıp Programı ilk mezunlarını verdi. DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi, ilk mezunları için 20 Haziran 2018 Çarşamba günü, saat 10:00’da, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda “1. Dönem Mezunları Hekimlik Andı Töreni” düzenledi.

22 yeni hekim sabah düzenlenen tören ile hekimlik yeminlerini yaptılar ve aynı günün akşamında gerçekleşen 2017 – 2018 Akademik Yılı Bahar Dönemi Mezuniyet Töreni’nde ise diplomalarını aldılar. “1. Dönem Mezunları Hekimlik Andı Töreni” DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nahide Gökçora, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Gündüz, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ümit Şehirli, DAÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri ve 22 mezun öğrencinin müzik eşliğinde salona girmesi ile başladı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından ise DAÜ Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Görevlisi Serkan Çankaya ve Grubu özellikle Latin ezgilerinden oluşan müzik dinletisi ile salondaki izleyicilere keyifli anlar yaşattılar.

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Prof. Dr. Nahide Gökçora, bugünün kendileri için çok özel olduğunu kaydederek başladığı konuşmasında; “Bugün ilk mezunlarımızı vererek tarihe geçmenin gururunu yaşıyoruz.” ifadelerini kullandı. Mezunların yılların çalışması ve emeği sonucu yeni yaşam ve mücadelenin kapılarını açtıklarını kaydeden Prof. Dr. Gökçora, 5 farklı ülkeden mezunlarının olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Gökçora’dan sonra söz alan Prof. Dr. Hakan Gündüz, DAÜ ile ortak bir mutluluk paylaştıklarını ifade ederek, 22 yeni öğrencinin yeni hayatlarına ilk adımlarını attıklarını söyledi ve konuklara Marmara Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi İstanbul Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi hakkında bilgiler aktardı. Ardından kürsüye gelen DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam ise DAÜ açısından oldukça önemli bir gün olduğunu kaydederek, üniversitenin kuruluşundan itibaren sağlık kavramının son yıllarda belli bir noktaya geldiğini ifade etti. Marmara Üniversitesi’ne özellikle teşekkür eden Prof. Dr. Osam, Marmara Üniversitesi ile felsefelerinin uyumlu olduğunu ve karşılıklı büyük özveri ile mezunların yeni hayatlarına atılacaklarını kaydetti. DAÜ’nün siyasi ve akademik misyonu olduğunu kaydeden Prof. Dr. Osam, akademik misyonunun temel noktasının kaliteli insan yetiştirerek dünya ile buluşturmak olduğunu da sözlerine ekleyerek bugüne gelinmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Dr. Besim: “Bilgi üreten hekimler olun”

KKTC Sağlık Bakanı Dr. Filiz Besim ise bu çok özel günde burada olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu ve heyecanı dile getirerek konuşmasına başladı. DAÜ’nün KKTC için çok özel olduğunu ifade eden Dr. Besim, kendisi için de çok özel olduğunu çünkü DAÜ’nün nereden nereye geldiğini çok iyi bildiğini ifade etti. Mezunlara bilgi üreten hekimler olun diye seslenen Dr. Besim, üretimin gücünü kavradıkça daha çok üretim yapıldığını ifade etti. Yeni hekimlere mesleklerini çok sevmelerini söyleyen Dr. Besim, “Araştırmacı, sorgulayıcı ve hastalara karşı sevgi dolu olun.” dedi. 2017 – 2018 Dönem Birincisi olan Dr. Çisem Çağdaşer ise DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’nin ilk mezunları olma gururunu yaşadıklarını ve özverili bir şekilde çalışmalarının sonucunu almaktan dolayı mutlu olduklarını dile getirdi. Dr. Çağdaşer dönem birincisi olarak Prof. Dr. Nahide Gökçora eşliğinde ismini Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Mezuniyet Kütüğü’ne çaktı. Yabancı öğrenciler adına konuşan dönem üçüncüsü Dr. Whitney Onuarah Adaeze ise farklı kültürlerden insanlarla tanışmanın çok heyecan verici olduğunu kaydederek, kolay bir eğitim süreci geçirmediklerini, mücadele ettiklerini, yılmadıklarını ve en sonunda ise başarıya ve mutlu sona ulaştıklarını kaydetti.

Gazi Üniversitesi Eski Rektörü ve DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Eski Üyesi Prof. Dr. Rıza Ayhan’ın da katıldığı törende konuşmaların ardından ilk beşe giren öğrencilere plaket ve hediye takdimleri yapıldı. Duygu dolu anların yaşandığı törende Anatomi Profesörü ve Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ümit Şehirli’nin son ders sunumunun ardından, yeni hekimler Prof. Dr. Gökçora eşliğinde hekimlik andlarını okuyarak müzik eşliğinde keplerini havaya fırlattılar. Üzerinde Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi logosu yer alan pasta kesiminin ardından tören kokteyl ile sona erdi.

22 Zeytin Fidanı Fakülte Bahçesine Dikildi:

Öte yandan “1. Dönem Mezunları Hekimlik Andı Töreni” kapsamında mezun öğrencileri temsilen 22 zeytin fidanı da tören sonrası mezunlar tarafından Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi bahçesine dikildi ve fidanların üzerine 22 mezunun isimleri asıldı.