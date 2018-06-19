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Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi “1. Dönem Mezunları Hekimlik Andı Töreni” düzenliyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi ve Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından ortak yürütülen Tıp Programı ilk mezunlarını veriyor.

19 Haziran 2018 Salı 12:28
Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi “1. Dönem Mezunları Hekimlik Andı Töreni” düzenliyor

DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi,  ilk mezunları için 20 Haziran 2018 Çarşamba günü, saat 10:00’da, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda “1. Dönem Mezunları Hekimlik Andı Töreni” düzenliyor.

22 yeni hekim sabah düzenlenecek tören ile hekimlik yeminlerini yapacaklar ve aynı günün akşamında gerçekleşecek olan 2017 – 2018 Akademik Yılı Bahar Dönemi Mezuniyet Töreni’nde ise diplomalarını alacaklar. “1. Dönem Mezunları Hekimlik Andı Töreni”nin programında Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı, müzik dinletisi, açılış konuşmaları, Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Mezuniyet Kütüğü’ne plaket çakılması, başarılı olan öğrencilere ödül ve başarı belgelerinin verilmesi ile Anatomi Profesörü ve Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ümit Şehirli’nin son ders sunumu ve hekimlik andı yer almaktadır.

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22 Zeytin Fidanı Fakülte Bahçesine Dikilecek:

“1. Dönem Mezunları Hekimlik Andı Töreni” kapsamında mezun öğrencileri temsilen 22 zeytin fidanı Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi bahçesine dikilecek ve fidanların üzerine 22 mezunun isimleri asılacak.

DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nahide Gökçora, hipokrat yeminine sadık kalarak mesleklerini keyifle yapan ve bunu hastalarına yansıtan, kaliteleri ile fark yaratan hekimler yetiştirmiş olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

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