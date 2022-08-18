Künye
Kıbrıs 34
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Uyuşturucu satıcısı Cezaevi'ne gönderildi
Uyuşturucu satıcısı Cezaevi'ne gönderildi
3 ay cezaevine gönderildiler
3 ay cezaevine gönderildiler
220 gram uyuşturucuyla yakalandı
220 gram uyuşturucuyla yakalandı
“Borcunu ödemezsen 11 mermiyi üzerine boşaltıp seni öldürecem”
Kuru sıkı tabancayla tehdit!
Güney'den Kuzey'e geçerken yakalandılar!
Güney'den Kuzey'e geçerken yakalandılar!

Dr. Fazıl Küçük Vakfı, “Dr. Fazıl Küçük” bursu vereceklerini açıkladı

Dr. Fazıl Küçük Vakfı, “Dr. Fazıl Küçük” bursu vereceklerini açıkladı. Başvurular 19 Eylül'e kadar kabul edilecek.

18 Ağustos 2022 Perşembe 13:53
171 Okunma
Dr. Fazıl Küçük Vakfı, “Dr. Fazıl Küçük” bursu vereceklerini açıkladı


Vakıf’tan yapılan yazılı açıklamada, Kıbrıs Türk halkının, varoluş mücadelesinin lideri ve halkı zor günlerinde her koşul ve ortamda başarıyla savunan Dr. Fazıl Küçük’ün anısını yaşatmak, onun saygınlığını kalıcılaştırmak, gelecek kuşakların belleklerinde her zaman adının yer etmesine, dünya çapında saygınlığını artırmak ve eğitime verdiği önemi anlatmak için “Dr. Fazıl Küçük Bursu” verileceği belirtildi.

Açıklamada, Dr. Fazıl Küçük Vakfı burslarının, KKTC uyruklu, lise öğrenimini tamamlamış veya üniversite öğrenimi devam eden başarılı ve maddi imkanları yetersiz öğrencilere verileceği ve İngilizce hazırlık eğitimi gerektiren programlar için de ek bir yıl hazırlık sınıfını da kapsadığı kaydedildi.

Burs imkanından yararlanmak isteyen öğrencilerin başvuruları yarından itibaren 19 Eylül tarihine kadar Dr. Fazıl Küçük Vakfı’na yapması gerektiği belirtildi.

Burslar, Dr. Fazıl Küçük Vakfı Burs Komitesi tarafından yapılacak değerlendirmeyle başarı durumları ve maddi desteğe ihtiyaçları esas alınarak devlet bursu almayan aday ve yedek bursiyerler arasından belirleneceği kaydedildi.

Burslara başvurmak isteyenlerin, 172 A, Girne Caddesi, Lefkoşa adresindeki Dr. Fazıl Küçük Vakfı’na (Halkın Sesi Gazetesi yanı) şahsen başvurabilecekleri belirtildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çavuşoğlu: Yurt harçlarında ve ev kiralarında daha makul bir seviye belirlenmeli
Çavuşoğlu: Yurt harçlarında ve ev kiralarında daha makul bir seviye belirlenmeli
KATİLLER YARIN MAHKEMEYE ÇIKIYOR!
KATİLLER YARIN MAHKEMEYE ÇIKIYOR!
Özersay: “Halkın Partisi’ni belediye seçimlerinde sahada göreceksiniz”
Özersay: “Halkın Partisi’ni belediye seçimlerinde sahada göreceksiniz”










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim