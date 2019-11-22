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Dr. Fazıl Küçük Vakfı, Sadıkoğlu’nu ziyaret etti

Dr. Fazıl Küçük Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Küçük ve beraberindeki heyet İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

22 Kasım 2019 Cuma 16:42
Dr. Fazıl Küçük Vakfı, Sadıkoğlu’nu ziyaret etti

Belediye’den verilen bilgiye göre Dr. Fazık Küçük’ü tanıtma ve yaşatmak adına sürdürdükleri çalışmalar hakkında Başkan Sadıkoğlu’na bilgi veren Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Küçük, amaçlarının Dr. Fazıl Küçük’ü, İskele’de de yeni nesile en doğru şekilde anlatmak olduğunu söyledi.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu ziyaretinde konuşan Dr. Fazıl Küçük Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Küçük, Dr. Küçük’ün anısını yaşatma ve tanıtma adına çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Yürütülen çalışmalar hakkında Başkan Sadıkoğlu’na bilgiler veren Küçük, Vakıf olarak aktif bir çalışma yürüttüklerini de sözlerine ekledi. Sadıkoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bugünlere gelmesinde büyük rol oynayan Toplum Lideri Küçük’ün, yaşatılması ve tanıtılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Dr. Fazıl Küçük Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Küçük ve yönetim kurulu üyelerini kabulünde konuşan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık mücadelesi mimarlarından Dr. Fazıl Küçük’ün topluma önemli hizmetler verdiğini hatırlattı. Dr. Fazıl Küçük Vakfı’nın tarihi bir görev üstlendiğini de söyleyen Başkan Sadıkoğlu, başta Mehmet Küçük olmak üzere tüm Vakıf Yöneticilerine çalışmalarında başarılar diledi. İskele Belediye Başkanı, İskele Belediyesi olarak, İskele’de yürütülecek Dr. Fazıl Küçük’ün yaşatılması ve tanıtılması çalışmalarına da tam destek vereceklerini söyledi.

Dr. Fazıl Küçük Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Küçük, ziyaretin anısına, Başkan Hasan Sadıkoğlu’na, Dr. Fazıl Küçük’ün hayatının anlatıldığı kitap takdim etti. Küçük’e ziyaretinde Yönetim Kurulu Üyeleri Osman Güvenir, Mehmet Aldemir ile Vakıf Sekreteri Fatoş Kızılyürek eşlik etti.

DB/MAİL

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Anahtar Kelimeler:
Dr. Fazıl Küçük Vakfı
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