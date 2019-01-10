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“Dr. Fazıl küçük ve Milli Mücadele” sergisi 15 Ocak’ta açılacak

“Dr. Fazıl Küçük Ve Milli Mücadele” Sergisi 15 Ocak’ta Cumhurbaşkanı Akıncı Tarafından Açılacak

10 Ocak 2019 Perşembe 17:27
“Dr. Fazıl küçük ve Milli Mücadele” sergisi 15 Ocak’ta açılacak

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Eğitim Vakfı bünyesinde bulunan Kıbrıs Milli Tarih Müzesi ülkemiz sanatçıları tarafından Kıbrıs Türk Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün 35. ölüm yıl dönümü anısına hazırlanan “Dr. Fazıl Küçük ve Millî Mücadele” temalı sergi, 15 Ocak’ta Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından açılacak.

YDÜ’den yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ne bağlı Atatürk Kültür Merkezi’nde bulunan Sanat Merkezi’nde yer alacak olan Dr. Fazıl Küçük ve Millî Mücadele sergisinin açılışı, saat 11.00’de Cumhurbaşkanı Akıncı tarafından yapılacak.

YDÜ ve Girne Üniversitesi katkılarıyla YDÜ yerleşkesinde YDÜ Eğitim Vakfı bünyesinde kurulan ve 2020 yılında ziyaretçi kabul etmeye başlayacak olan Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi kapsamında oluşturulan sergide, gerek milli mücadele yılları gerekse Dr. Fazıl Küçük’ü anlatan resim, heykel, fotoğraf, seramik ve o yıllara özgü objeler yer alacak.

Milli Mücadele dönemlerinde yaşamış Kıbrıslı fotoğraf sanatçılarına ait Dr. Fazıl Küçük ve Millî Mücadele temalı fotoğrafların da yer alacağı sergi, bir ay boyunca ziyarete açık olacak.

ÖZKUL: “KIBRIS TÜRK MİLLİ TARİH MÜZESİ’NDEN ANLAMLI ETKİNLİK…”

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Yakın Doğu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Milli Tarih Müzesi Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, “Dr. Fazıl Küçük ve Milli Mücadele” temalı serginin Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Vakfı bünyesinde bulunan Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi envanterini zenginleştirmek için düzenlendiğini söyledi.

Kurucu Rektör Dr. Suat İ. Günsel’in öngörüsü ve vizyonuyla, Kıbrıs Türk varlığını tescilleyen önemli bir mihenk taşlarından birisi olan Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesi’nin hayata geçirildiğini aktaran Prof. Dr. Özkul, hem gençlere hem de gelecek kuşaklara kendimizi daha iyi anlatabilmek, onların kendilerini daha iyi tanımlayabilmeleri için 2020 yılında kapılarını açacağını yineledi. Kıbrıs Türkü’nün varlığını dünyaya duyurmak amacıyla ülkemiz sanatçıları tarafından hazırlanan ve gerek milli mücadele yılları gerekse Dr. Fazıl Küçük’ü anlatan resim, heykel, fotoğraf, seramik ve o yıllara özgü objelerden oluşan serginin, daha sonra Türki Cumhuriyetler’de sergileneceğini aktaran Prof. Dr. Özkul, bu sayede hem Kıbrıs Türk halkının hem varoluş mücadelesini hem de kimliğini dünyayla buluşturmasını sağlayacağını belirtti.

Serginin, 14 Türkî Cumhuriyet ve Toplulukta sergileneceğini belirten Prof. Dr. Özkul, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve ülkemiz sanatçılarının Türki Cumhuriyetiler ve topluluklarında tanınmasına vesile olacak olması açısından büyük önem arz ettiğini, Türki Cumhuriyetler ve toplulukları ile gönül bağıyla kurulan dostluğun da pekişmesini sanat yoluyla perçinleneceğini kaydetti.

14 TÜRKÎ CUMHURİYET İLE TOPLULUKLARINDA SERGİLENECEK…

Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesi kapsamında Kıbrıs Sanat Merkezi’nde açılacak olan “Dr. Fazıl Küçük ve Millî Mücadele” temalı sergi daha sonra başta Türkiye olmak üzere Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Tataristan, Başkurdistan, Altay, Saha, Tıva, Hakas Cumhuriyetleri ve Gagavuzya'da da sergilenecek.

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