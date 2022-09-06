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CTP milletvekili ve Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan adayı Dr. Sıla Usar İncirli, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

Doktorluğu üzerinden Belediye Başkan adaylığı hakkında bazı kesimler tarafından eleştirilerin hedefi olan Dr. Sıla Usar İncirli, “Che Guevara bir hekimdi, sadece hekimlik yapsaydı dünyanın tanıdığı bir devrimci olmazdı. Antov Çehov sadece hekimlik yapsaydı dünyanın tanıdığı bir yazar olmazdı. Toplum liderimiz Dr. Fazıl Küçük’te bir doktordu. Hekimlik üzerinden yapılan tartışmaların doğru olmadığını düşünüyorum” dedi.