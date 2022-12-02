UBP’nin Erenköy-Karpaz Belediye Başkan Adayı Dr. Hamit Bakırcı, “Gençlerimizin sosyo-ekonomik ihtiyaçlarına cevap vereceğiz” dedi

“Önceliğimiz gençlerimiz”

Ulusal Birlik Partisi’nin Erenköy-Karpaz Belediyesi Başkan adayı Dr. Hamit Bakırcı merkezden uzak bir bölgede yaşadıklarını anımsatarak, en öncelikli projelerin gençlerin topraklarına tutunmasını sağlayacak projeler olduğunu kaydetti.

Bakırcı, sosyal belediyecilik anlayışı ile bölgede bulunan herkese eşit hizmet götüreceklerini vurgulayarak, “Bölgede yaşayan gençlerimizin sosyo-ekonomik ihtiyaçlarına cevap verecek projeler hazırladık” dedi.

Gençlerin bölgesinde, köyünde kalabilmesi için öncelikle sosyal konut projelerine ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Hamit Bakırcı, göreve geldikleri zaman merkezi hükümetle istişare içinde bu konuya eğileceklerini aktardı.

Bakırcı, “Bölgede yaşayan gençlerimizin sosyo-ekonomik ihtiyaçlarına cevap vermek, gençlik merkezleriyle sportif aktivite alanlarıyla ve geliştireceğimiz sosyal konut projeleriyle onların yuva kurmalarına katkı sağlayacağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.

Genç nüfusun işsizlik sorununu ortadan kaldırmak için merkezi hükümet ile ortak çalışacaklarını söyleyen Bakırcı, bölgedeki sorunların çözümü için aday olduklarını ifade etti.

Dr. Hamit Bakırcı, sosyal belediyecilik anlayışı ile bölgede bulunan herkese eşit hizmet götürmenin görevleri olduğunu sözlerine ekledi.