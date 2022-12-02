Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Taciz iddiasıyla tutuklanan otobüs şoförü tutuksuz yargılanacak
Otobüs şoförü tutuksuz yargılanacak
Zorla fuhuş yaptırdı!
Zorla fuhuş yaptırdı!
Uyuşturucu satıcıları yakalandı!
Uyuşturucu satıcıları yakalandı!
Sapıklıktan vazgeçmiyor!
Sapıklıktan vazgeçmiyor!
Otobüste çocuğa cinsel istismar iddiası
Otobüste çocuğa cinsel istismar iddiası
banner107

Dr. Hamit Bakırcı, “Gençlerimizin sosyo-ekonomik ihtiyaçlarına cevap vereceğiz”

02 Aralık 2022 Cuma 18:55
7 Okunma
Dr. Hamit Bakırcı, “Gençlerimizin sosyo-ekonomik ihtiyaçlarına cevap vereceğiz”



UBP’nin Erenköy-Karpaz Belediye Başkan Adayı Dr. Hamit Bakırcı, “Gençlerimizin sosyo-ekonomik ihtiyaçlarına cevap vereceğiz” dedi 

“Önceliğimiz gençlerimiz” 

Ulusal Birlik Partisi’nin Erenköy-Karpaz Belediyesi Başkan adayı Dr. Hamit Bakırcı merkezden uzak bir bölgede yaşadıklarını anımsatarak, en öncelikli projelerin gençlerin topraklarına tutunmasını sağlayacak projeler olduğunu kaydetti. 
Bakırcı, sosyal belediyecilik anlayışı ile bölgede bulunan herkese eşit hizmet götüreceklerini vurgulayarak, “Bölgede yaşayan gençlerimizin sosyo-ekonomik ihtiyaçlarına cevap verecek projeler hazırladık” dedi. 
Gençlerin bölgesinde, köyünde kalabilmesi için öncelikle sosyal konut projelerine ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Hamit Bakırcı, göreve geldikleri zaman merkezi hükümetle istişare içinde bu konuya eğileceklerini aktardı.
Bakırcı, “Bölgede yaşayan gençlerimizin sosyo-ekonomik ihtiyaçlarına cevap vermek, gençlik merkezleriyle sportif aktivite alanlarıyla ve geliştireceğimiz sosyal konut projeleriyle onların yuva kurmalarına katkı sağlayacağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu. 
Genç nüfusun işsizlik sorununu ortadan kaldırmak için merkezi hükümet ile ortak çalışacaklarını söyleyen Bakırcı, bölgedeki sorunların çözümü için aday olduklarını ifade etti. 
Dr. Hamit Bakırcı, sosyal belediyecilik anlayışı ile bölgede bulunan herkese eşit hizmet götürmenin görevleri olduğunu sözlerine ekledi.

Son Güncelleme: 02.12.2022 20:02
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
”Lefkoşalı yeşil alanlarda sosyalleşebilecek”
”Lefkoşalı yeşil alanlarda sosyalleşebilecek”
Kasım ayı hayat pahalılığı açıklandı...
Kasım ayı hayat pahalılığı açıklandı...
Öztaş müjdeyi verdi...
Öztaş müjdeyi verdi...








Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim