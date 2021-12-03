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Dr. Havva Dağsever, Ulusal Birlik Partisinden milletvekili aday adayı oldu

03 Aralık 2021 Cuma 18:30
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Dr. Havva Dağsever, Ulusal Birlik Partisinden milletvekili aday adayı oldu
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Başbakanlık Denetimli Serbestlik Kurulu Üyesi Dr. Havva Dağsever erken genel seçimleri için aday adaylık başvurusunu yaptı.

Dağsever'in özgeçmişi:

1976 yılında Yeşilyurt’ta doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Güzelyurt’ta tamamladıktan sonra Hacettepe Üniversitesi Fransız Dili Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. Gazi Üniversitesi İlköğretim Sınıf Öğretmenliği programını; Fransa’da Franche Comté Üniversitesinde Cour Intensif de Français ve Stage pour Professeurs de FLE programlarını; 2007’de YDÜ’de Eğitim Yönetimi, Denetimi, Ekonomisi ve Planlaması Anabilim Dalı yüksek lisans programını; 2016’da doktora programını tamamladı. 2000-2014 yıllarında Lefke Gazi Lisesi, Şehit Turgut Ortaokulu, Bayraktar Türk Maarif Koleji ve Türk Maarif Koleji’nde  Fransızca Öğretmeni olarak görev yaptı. 2014 yılında Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesi Müdürlüğüne, 2019 yılında ise halen görevde olduğu Milli Eğitim Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurul Başkanlığına atandı. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığınca hazırlanan projelerde yer aldı ve Temel Eğitim Program Geliştirme Projesi’nin kurul başkanlığını yaptı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü Yönetim Kurul Üyeliği, Başbakanlık Denetimli Serbestlik Kurulu Üyeliği, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Anne-Baba Eğitim ve Destek Programı Komite Üyeliği ve Ayyannililer Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Sekreterliği görevlerini sürdürmektedir. Dr. Havva Dağsever iyi derecede İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

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