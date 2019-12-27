Dr. Hüdaverdi görevinden istifa edeceğini duyurdu

Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'nde görev yapan Dahiliye Uzman Hekimi Özcan Hüdaverdi sosyal medya hesabından açıklama yaparak istifa edeceğini duyurdu.

Dahiliye Uzman Hekimi Hüdaverdi'nin açıklaması şöyle;

2008 ocak ayından itibaren Girne Dr Akçiçek hastanesinde kendimden çok ödünler vererek elimden geldiği kadar tüm hastalarımıza yardımcı olmaya ve şifa bulmalarını sağladım.

Bin şükür ki binlerce yüreğe dokundum ve alnımın akı ile yürüdüm..

5 gündür tek dahiliye uzman hekimi olarak elimden geldiğince hizmet vermekteyim.

Dahiliye branşı Akçiçek hastanesinde temel branş görevi yapmakta ,çünkü ilgili branşların olmaması üzerine diğer branşlarada dahiliye hizmet vermektedir.

Kontrolsüz bir biçimde artan nüfusa karşı, yıllardır dahiliye branşının eksik olması ve günün sonunda buşekilde tek doktor olarak hizmet vermek şahsen tüm sağlığım bozulmuş durumdadır.

Ağır şartlarda görevimi tek başıma bu şekilde bozulmuş sağlığım ile sürdürmem mümkün olmayacağını ve çok üzülerek

Girne Dr Akçiçek hastanesinden ayrılmayı düşünüyorum..

Dr Özcan Hüdaverdi