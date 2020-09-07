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Dr. Hüdaverdi: “Tedbirinizi çok iyi alın”

Dr. Özcan Hüdaverdi, yüksek ateşle uyandığı gece yaşadıklarını daha önce hiçbir hastasında dahi yaşamadığını vurgulayarak halka “Tedbirinizi çok iyi alın” uyarısında bulundu.

07 Eylül 2020 Pazartesi 10:50
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Dr. Hüdaverdi: “Tedbirinizi çok iyi alın”

Girne Akçiçek Hastanesi'nde görev yapan Dahiliye Uzmanı Dr. Özcan Hüdaverdi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yüksek ateşle uyandığı geceyi anlattı.

28 Ağustos gecesi 39,8 derece ateşle uyandığı gecede çok zor anlar yaşadığını belirten Hüdaverdi, hastanedeki PCR test sonucunun negatif olmasına rağmen kendisini izole ettiğini aktararak herkese çok dikkatli olması gerektiğini söyledi.

O gece yaşadıklarını hiçbir şeyle kıyaslayamayacağını da vurgulayan Dr. Hüdaverdi, virüsün her yerde olduğunun altını çizerek, “Tedbirinizi çok iyi alın. Hekim olarak benim yaşadığım rahatsızlığı hiçbir hastamda bugüne dek görmedim ve Allah kimseye yaşatmasın” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Özcan HüdaverdiKoronavirüsCoronavirüs
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