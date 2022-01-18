Dr. İncirli: Aşı programı bile yapamayan zihniyet ile buraya kadar...

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli, sosyal medya üzerinden Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlere ilişkin bir açıklama yaptı.

Dr. İncirli, “Aşısız ve eksik aşılı insanlarımızı kaybetmeye devam ediyoruz. Kayıplarımız için çok üzgünüm” dedi.

İncirli, “Omicron hafife alınmamalı, eksik aşılar tamamlanmalı demiştik. Yurttaşlarımızı aşılarını tamamlamak için talepkâr ve ısrarlı olmaya davet ediyorum. Aşı programı bile yapamayan zihniyet ile buraya kadar” ifadelerini kullandı.