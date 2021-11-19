Dr. İncirli: “Çift doz Sinovac olanlara 3.dozlar için 6 ay beklenmemeliydi”

Ağustos ayından beri yaşanabilecek vaka artışına yönelik uyarılarda bulunduğunu ifade eden İncirli, yapılması gerekenler konusunda da hükümeti sık sık uyardığından bahsetti.

Tüm Dünya’da vaka sayılarının tırmanışa geçtiğini belirten İncirli, bunun bir 5.dalga olduğunu söylerken KKTC için ise aynı durumun geçerli olmadığını söyledi. “Dünya 5.dalga ama bizde aşısızların ve yeterli aşı olmayanların dalgası” diyen Dr. İncirli; iki durumun da birleşmesiyle ülkede vaka sayılarının tırmanışa geçtiğini ve yaşanan artışların 5.dalganın başlangıcı olduğunu ifade etti.

Pandemi yönetiminde yapılan büyük eksiklikler ve yanlışların sonuçlarının vaka sayılarının artması ile gün yüzüne çıktığını belirten Dr. İncirli; “İnsanlar yetersiz aşılanmalarına ve de tamamen aşısız olmalarına rağmen aşılanmadılar. 2 doz Sinovac olan kişilerin aşılarının 3.aydan sonra etkinliği kalmıyor. Ama bizde bu durum ihmal edildi. Aşılanmanın üzerinden 6 ay geçmesi beklendi. Bu sürede Sinovac aşılılar, aşısız gibi bir bağışıklığa sahip oldular. Bu sefer aşılılar da hasta olmaya başladılar. Hastanedeki aşılı hastaların neredeyse tümü bu tarz hastalar” dedi.

Tam aşılı olabilmek için; çift doz BioNTech

2 doz Sinovac aşısı olan kişilerin 3.dozlarını muhakkak mRNA aşısı olması gerektiğine vurgu yapan Dr. İncirli; ülkedeki 2 doz Sinovac aşılıların, aşı olmalarının üzerinden 6 ay geçmesinden dolayı , ancak 2 doz daha bioNTech aşısı olmaları durumunda “tam aşılı” kabul edilebileceklerinin altını çizdi.

KAYNAK: GIYNIK