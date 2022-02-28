Dr. İncirli: Ülkemizde salgın kontrol altında değil

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak, Koronavirüse bağlı ölüm oranlarının artışına işaret etti.

İncirli, “Bütün dünyada Koronavirüse bağlı ölüm oranları düşerken bizde yükseliyor, neden?” diye sordu.

Dr. İncirli, “Ülkemizde Koronavirüs salgınında bir paradoks yaşıyoruz. Bütün dünyada başarılı aşılama ve Omicron varyantının daha az ölümcül olması nedeniyle ölüm oranları düşerken bizde en yüksek seviyeye tırmanmış durumdadır” dedi.

İncirli, açıklamasının devamında ise şunları söyledi:

“Salgının başladığı Mart 2020 ile Mart 2021 tarihleri arasında 23 hasta (toplam kayıpların yüzde 12'si) kaybedilmişken, son 6 ayda Koronavirüse bağlı ölüm sayımız 155'tir. Ölüm oranlarının düşmesi beklenirken bizde toplam kayıpların yüzde 80'i son 6 ayda, yüzde 55'i son 3 ayda gerçekleşmiştir. Mortalite hızımız yıllık 45/100.000'tir. "Herşey kontrol altında" diyen hükümet yetkililerine önemle duyurulur. Ülkemizde salgın kontrol altında değildir. Bunun nedeni ölüm oranlarının artmakta olduğunun farkında bile olmayan yönetimdir.”