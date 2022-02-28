Künye
Kıbrıs 13
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ölümlü kazada mahkemeden yeni detaylar!
Ölümlü kazada mahkemeden yeni detaylar!
Uyuşturucu davası; 3 gün daha tutuklu kalacak
Uyuşturucu davası; 3 gün daha...
2'si insan kaçakçısı 10 kişi mahkemeye çıkarıldı
2'si insan kaçakçısı 10 kişi...
600 bin TL'lik radara çaptı
600 bin TL'lik radara çaptı
Aracında silah bulundu
Aracında silah bulundu

Dr. İncirli: Ülkemizde salgın kontrol altında değil

CTP Milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli, ülkede koronavirüse bağlı ölüm oranının arttığını dile getirerek, "Ülkemizde salgın kontrol altında değildir" ifadelerini kullandı.

28 Şubat 2022 Pazartesi 22:28
43 Okunma
Dr. İncirli: Ülkemizde salgın kontrol altında değil
banner108

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak, Koronavirüse bağlı ölüm oranlarının artışına işaret etti.

İncirli, “Bütün dünyada Koronavirüse bağlı ölüm oranları düşerken bizde yükseliyor, neden?” diye sordu.

Dr. İncirli, “Ülkemizde Koronavirüs salgınında bir paradoks yaşıyoruz. Bütün dünyada başarılı aşılama ve Omicron varyantının daha az ölümcül olması nedeniyle ölüm oranları düşerken bizde en yüksek seviyeye tırmanmış durumdadır” dedi.

İncirli, açıklamasının devamında ise şunları söyledi:

“Salgının başladığı Mart 2020 ile Mart 2021 tarihleri arasında 23 hasta (toplam kayıpların yüzde 12'si) kaybedilmişken, son 6 ayda Koronavirüse bağlı ölüm sayımız 155'tir. Ölüm oranlarının düşmesi beklenirken bizde toplam kayıpların yüzde 80'i son 6 ayda, yüzde 55'i son 3 ayda gerçekleşmiştir. Mortalite hızımız yıllık 45/100.000'tir. "Herşey kontrol altında" diyen hükümet yetkililerine önemle duyurulur. Ülkemizde salgın kontrol altında değildir. Bunun nedeni ölüm oranlarının artmakta olduğunun farkında bile olmayan yönetimdir.”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ayyanni’nin en yaşlı üyesi Keziban (Nene) hayatını kaybetti
Ayyanni’nin en yaşlı üyesi Keziban (Nene) hayatını kaybetti
Büyük ikramiye ‘29143’ numaralı bilete isabet etti
Büyük ikramiye ‘29143’ numaralı bilete isabet etti
İşte o harita: 12 belediye
İşte o harita: 12 belediye









    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim