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Dr. Kalfaoğlu, hastanede yaşananlara isyan etti

Cerrahi alanda yaptığı çalışmalarla yalnızca KKTC’de değil, uluslararası bir üne sahip Dr. Mustafa Kalfaoğlu, Mağusa Hastanesi’nde yaşananlara isyan etti.

01 Şubat 2019 Cuma 16:31
Dr. Kalfaoğlu, hastanede yaşananlara isyan etti

Cerrahi alanda yaptığı çalışmalarla yalnızca KKTC’de değil, uluslararası bir üne sahip Dr. Mustafa Kalfaoğlu, Mağusa Hastanesi’nde yaşananlara isyan etti.

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Ülkedeki özel hastanelerde dahi yapılamayan operasyonları, Mağusa Devlet Hastanesi’nde yapmayı başaran Kalfaoğlu, buna karşın alınmayan tedbirlere isyan etti. Kalfaoğlu, 3 yıldır sağlık bakanlığına gerekli cihaz alımı ve yoğun bakım ünitesi kurulması İçin çağrı yapıldığını anlatarak, isyanını şu şekilde dile getirdi: Mağusa Hastanesi bu ameliyatlara 2 yıl önce başladı ve toplam 48 hasta bu şekilde zayıflatılıp, mutlu olmaları sağlandı. Biz de bunları gördükçe sevindik . Toplamda 2.5 ton fazla kilodan hastalarımızı arındırırken, diabet, hipertansiyon, romatizma, gut hastalığı, karaciğer yağlanması, venöz yetmezlik, tiroid problemleri, nefes darlığı, kalp yetmezliği, kardiyak aritmi, metabolik sendrom ve daha bir çok hastalığın vücutlarından uzaklaşmasını sağladık. En önemlisi bu insanları topluma yeniden kazandırdık. Kendilerine güvenmelerini sağladık.

Devlet bütçesini ilaç yükünden kurtardık. Ancak bugün biz kendi huzurumuzu ve inancımızı yitirdik. Hastanelerini daha çok geliştirmek ve hastalarına şifa dağıtacak sistem yaratmakla sorumlu olan sağlık bakanlığı malesef hastanedeki güzel işlerden ve bu işleri yapnlardan rahatsız oldu. Eksik aletlerimizi alıp, bizleri teşvik edeceğine , insanlarla uğraşmayı ve işleri bozmayı tercih etti. Normalde bu ameliyatların yapıldığı hastanelerde Yoğun Bakım olmazsa olmazlardandır. Malesef Mağusa Hastanesinin yoğun bakımı yok.

Laparoskopi cihazı olmazsa olmazlardandır. Cihazımızın eskidiğini söylememize rağmen , 3 yıldır cihaz alınmamaktadır. Eksiklerin alınmaması bir yana, başarılı insanlar hedef tahtası yapılıp, iş yapmalarına engel olunmaya çalışılmaktadır. Bunu da yapan malesef Sağlıktan sorumlu bakanlıktır. Bunlar bilmelidir ki, küçük insanlar insanlarla, orta insanlar olaylarla, büyük insanlar sistemlerle uğraşır. Eğer büyük olmak istiyorlarsa sistemle uğraşmaları gerekir. Üzülerek söylemek isterim ki , genel cerrahide bir Marka olan ve pek çok yeniliğe imza atmış hastanemizde yoğun bakım açılmadıkça ve eksikler tamamlanmadıkça bu tür özellikli ameliyatları yapmamız mümkün olmayacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
Dr. Mustafa KalfaoğluMağusa HastanesiHaberGündemKıbrıs
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yurttaş 2019-02-01 16:48:54

sayın doktorum sen bu işte bir numarasın ağzına sağlık

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Vatandaş 2019-02-01 17:57:47

Sen üzülüp canını sıkma doktorum.Bu ülke zaten hom hom şorolop ülkesi.Keşke başımızdakiler senin gibi düşünseler...

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magusa 2019-02-01 18:38:06

delikanlı adam dobra adam senın gıbı bırı daha olsa bu memleket çok farklı olur saygılar.

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